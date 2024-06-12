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Динамо летом потеряет Бражка и еще двух игроков сборной Украины

12 июня 2024 07:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо летом получит предложения по Бражко, Бущану и Тымчику
Владимир Бражко на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" в ближайшие недели может оформить трансферы сразу несколько своих футболистов. У столичного клуба есть предложения по Владимиру Бражко. 

Помимо хавбека из "Динамо" могут уйти еще как минимум два игрока, сообщает Fanatik

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Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко заинтересовал клубы из Италии, Англии и Турции. "Ливерпуль", "Милан" и "Галатасарай" готовы сделать "Динамо" предложения по 22-летнему игроку. В сезоне 2023/2024 хавбек сыграл за киевскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов, сделал 3 результативные передачи и получил вызов в сборную Украины. 

Сборная Украины
Бущан в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто еще уйдет из "Динамо" 

Президент столичного клуба Игорь Суркис может отпустить и других футболистов команды. Вратарем Георгием Бущаном интересуются сразу несколько турецких клубов. "Динамо" хочет заработать на этом трансфере не меньше трех миллионов евро. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Контракт правого защитника Александра Тымчика с киевлянами действует до лета 2025 года. За карьерой 27-летнего правого защитника наблюдает итальянская "Рома". Этот клуб готов заплатить "Динамо" 2,5 млн евро за футболиста сборной Украины. 

Также зарубежные клубы интересуются Владиславом Ванатом и Николаем Шапаренко, но предложений об их переходе пока не поступало. 

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Малиновский рассказал о переходе в житомирское "Полесье". 

Динамо
Владимир Бражко
футбол
Александр Тымчик
спорт
Георгий Бущан

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