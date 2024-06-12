Динамо летом получит предложения по Бражко, Бущану и Тымчику

Динамо летом потеряет Бражка и еще двух игроков сборной Украины
Руководство киевского "Динамо" в ближайшие недели может оформить трансферы сразу несколько своих футболистов. У столичного клуба есть предложения по Владимиру Бражко.
Помимо хавбека из "Динамо" могут уйти еще как минимум два игрока, сообщает Fanatik.
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко заинтересовал клубы из Италии, Англии и Турции. "Ливерпуль", "Милан" и "Галатасарай" готовы сделать "Динамо" предложения по 22-летнему игроку. В сезоне 2023/2024 хавбек сыграл за киевскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов, сделал 3 результативные передачи и получил вызов в сборную Украины.
Кто еще уйдет из "Динамо"
Президент столичного клуба Игорь Суркис может отпустить и других футболистов команды. Вратарем Георгием Бущаном интересуются сразу несколько турецких клубов. "Динамо" хочет заработать на этом трансфере не меньше трех миллионов евро.
Контракт правого защитника Александра Тымчика с киевлянами действует до лета 2025 года. За карьерой 27-летнего правого защитника наблюдает итальянская "Рома". Этот клуб готов заплатить "Динамо" 2,5 млн евро за футболиста сборной Украины.
Также зарубежные клубы интересуются Владиславом Ванатом и Николаем Шапаренко, но предложений об их переходе пока не поступало.
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