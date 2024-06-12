Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Луческу дав прогноз на виступи збірної України на Євро-2024 arrow

Луческу дав прогноз на виступи збірної України на Євро-2024

12 червня 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу оцінив перспективи Реброва у збірній України
Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Сергій Ребров вивів збірну України на чемпіонат Європи з футболу та готує команду до турніру. Екснаставник "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу оцінив перспективи "синьо-жовтих" на континентальній першості.

Луческу дав характеристику Реброву та назвав його сильним тренером, повідомляє Golazo.

Читайте також:

Мірча Луческу похвалив збірну України за вихід на Євро-2024. Румунський тренер зазначив, що у складі команди грають футболісти, більша частина яких є вихованцями "Шахтаря" та "Динамо". Вони грали разом довгі роки, тож порозуміння в команді на висоті.

Сергій Ребров та Майя Санду
Сергій Ребров та президентка Молдови Мая Санду. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Луческу сказав про Реброва

Румунський фахівець вважає наставника збірної України сильним тренером, якому допомагає ігровий досвід. Луческу заявив, що у Реброва була нетипова для форварда статура. Це допомогло футболісту покращити манеру гри та виправити недоліки. Цей досвід сформував тренерське кредо Реброва.

Мірча Луческу зазначив, що тренер збірної України вже накопичив чималий досвід та завоював кілька титулів у різних країнах. Румунський фахівець вважає, що Сергій Ребров приведе "синьо-жовтих" до успіху на Євро-2024. Луческу не відкидає того, що збірна України вийде до півфіналу турніру.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо. 

Циганков назвав головне завдання збірної України на Євро-2024. 

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди. 

Маліновський розповів про перехід у житомирське "Полісся". 

Сергій Ребров
футбол
тренер
Збірна України з футболу
спорт
Мірча Луческу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна