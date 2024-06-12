Луческу оцінив перспективи Реброва у збірній України

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Сергій Ребров вивів збірну України на чемпіонат Європи з футболу та готує команду до турніру. Екснаставник "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу оцінив перспективи "синьо-жовтих" на континентальній першості.

Луческу дав характеристику Реброву та назвав його сильним тренером, повідомляє Golazo.

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Мірча Луческу похвалив збірну України за вихід на Євро-2024. Румунський тренер зазначив, що у складі команди грають футболісти, більша частина яких є вихованцями "Шахтаря" та "Динамо". Вони грали разом довгі роки, тож порозуміння в команді на висоті.

Сергій Ребров та президентка Молдови Мая Санду. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Луческу сказав про Реброва

Румунський фахівець вважає наставника збірної України сильним тренером, якому допомагає ігровий досвід. Луческу заявив, що у Реброва була нетипова для форварда статура. Це допомогло футболісту покращити манеру гри та виправити недоліки. Цей досвід сформував тренерське кредо Реброва.

Мірча Луческу зазначив, що тренер збірної України вже накопичив чималий досвід та завоював кілька титулів у різних країнах. Румунський фахівець вважає, що Сергій Ребров приведе "синьо-жовтих" до успіху на Євро-2024. Луческу не відкидає того, що збірна України вийде до півфіналу турніру.

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