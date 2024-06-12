Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Атакувальний півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився враженнями від перемоги команди над Молдовою. "Синьо-жовті" забили супернику чотири голи.

Циганков розповів, як збірна України хоче виступити на Євро-2024, повідомляє Megogo.

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У третьому товариському матчі напередодні Євро-2024 збірна України обіграла у Кишиневі Молдову (4:0). Віктор Циганков забив один із голів у цьому поєдинку. Півзахисник задоволений тим, як національна команда завершила підготовку до чемпіонату Європи.

Циганков, Судаков та Довбик. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Що Циганков сказав про збірну України

Футболіст підтвердив, що матч із Молдовою вийшов легким для "синьо-жовтих". Багато в чому це сталося через те, що команда Сергія Реброва забила гол уже на другій хвилині зустрічі. Гравцям збірної України вдалося створити багато моментів біля воріт суперника, реалізація виявилася високою.

Віктор Циганков зазначив, що на Євро-2024 у збірної України не буде легких суперників та спокійних матчів. Однак перемога над Молдовою має розкріпачити гравців і надати їм впевненості у власних силах.

"Мені легко грати з хлопцями у збірній України. Усі розуміють, що потрібно робити в конкретній ситуації. Нас чекає свято футболу. Дуже важливо подарувати вболівальникам позитивні емоції. Ми знаємо, заради кого битимемося на полі", — заявив Циганков.

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