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Цыганков назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024

12 июня 2024 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков рассказал, как сборная Украины хочет выступить на Евро-2024
Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы команды над Молдовой. "Сине-желтые" забили сопернику четыре безответных гола. 

Цыганков рассказал, как сборная Украины хочет выступить на Евро-2024, сообщает Megogo

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В третьем товарищеском матче накануне Евро-2024 сборная Украины обыграла в Кишиневе Молдову (4:0). Виктор Цыганков забил один из голов в этом поединке. Полузащитник доволен тем, как национальная команда завершила подготовку к чемпионату Европы. 

Сборная Украины
Цыганков, Судаков и Довбик. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Что Цыганков сказал о сборной Украины 

Футболист подтвердил, что матч с Молдовой получился легким для "сине-желтых". Во многом это произошло из-за того, что команда Сергея Реброва забила гол уже на второй минуте встречи. Игрокам сборной Украины удалось создать много моментов у ворот соперника, реализация оказалась высокой. 

Виктор Цыганков отметил, что на Евро-2024 у сборной Украины не будет легких соперников и спокойных матчей. Однако победа над Молдовой должна раскрепостить игроков и придать им уверенности в собственных силах.

"Мне легко играть с ребятами в сборной Украины. Все понимают, что нужно делать в конкретной ситуации. Нас ждет праздник футбола. Очень важно подарить болельщикам положительные эмоции. Мы знаем, ради кого будем сражаться на поле", — заявил Цыганков. 

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Виктор Цыганков

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