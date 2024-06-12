Цыганков назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024
Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы команды над Молдовой. "Сине-желтые" забили сопернику четыре безответных гола.
Цыганков рассказал, как сборная Украины хочет выступить на Евро-2024, сообщает Megogo.
В третьем товарищеском матче накануне Евро-2024 сборная Украины обыграла в Кишиневе Молдову (4:0). Виктор Цыганков забил один из голов в этом поединке. Полузащитник доволен тем, как национальная команда завершила подготовку к чемпионату Европы.
Что Цыганков сказал о сборной Украины
Футболист подтвердил, что матч с Молдовой получился легким для "сине-желтых". Во многом это произошло из-за того, что команда Сергея Реброва забила гол уже на второй минуте встречи. Игрокам сборной Украины удалось создать много моментов у ворот соперника, реализация оказалась высокой.
Виктор Цыганков отметил, что на Евро-2024 у сборной Украины не будет легких соперников и спокойных матчей. Однако победа над Молдовой должна раскрепостить игроков и придать им уверенности в собственных силах.
"Мне легко играть с ребятами в сборной Украины. Все понимают, что нужно делать в конкретной ситуации. Нас ждет праздник футбола. Очень важно подарить болельщикам положительные эмоции. Мы знаем, ради кого будем сражаться на поле", — заявил Цыганков.
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