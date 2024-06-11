Ребров рассказал, сможет ли Миколенко сыграть на Евро-2024

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

В третьем товарищеском матче за две недели сборная Украины одержала первую победу. Команда Сергея Реброва разгромила на выезде Молдову.

Победа оказалась омрачена травмой одного из ведущих украинских футболистов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины одержала убедительную победу над Молдовой со счетом 4:0. Голы забили Яремчук, Цыганков, Довбик и Судаков, который добавил к своему достижению две результативные передачи. Однако в первом тайме "сине-желтые" потеряли Миколенко, который только недавно вернулся в состав после травмы.

Сборная Украины празднует победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о победе сборной Украины

Главный тренер национальной команды пообещал сделать выводы из трех товарищеских поединков, из которых его команда победила только в одном. Ребров не сомневается, что эта информация поможет "сине-желтым" успешно выступить на чемпионате Европы.

Ребров заявил, что у Миколенко нет рецидива травмы, из-за которой он не играл в конце минувшего сезона. Защитник сборной Украины получил повреждение другого характера. Тренер выразил надежду, что футболист скоро вернется в строй.

Наставник национальной команды не стал выделять никого из игроков после победы нал Молдовой. Но Ребров признался, что рад этому результату, который добавит команде уверенности перед матчами Евро-2024.

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