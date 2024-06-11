Виталий Миколенко получил тяжелую травму в матче со сборной Молдовы — детали

Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

В процессе подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграла в Кишиневе с национальной командой Молдовы. Подопечные Сергея Реброва были фаворитом этого противостояния.

Ребров вернул в основной состав голкипера Лунина и форварда Яремчука, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинские футболисты перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Первая победа Украины за месяц

Сборная Молдовы — сборная Украины — 0:4 (0:2)

Голы: Яремчук, 2; Цыганков, 43; Довбик, 48; Судаков, 55.

Молдова: Райлян, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Ионице (Постолаки, 46), Раце (капитан) (Богачук, 78), Дамашкан, Моцпан (Стине, 46), Николаэску (Клещенко, 61).

Тренер: Сергей Клещенко.

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 30) — Степаненко (капитан) (Бражко, 68) — Шапаренко (Малиновский, 78) — Цыганков (Ярмоленко, 68), Судаков, Мудрик (Зубков, 68)— Яремчук (Довбик, 46).

Тренер: Сергей Ребров.

С первых же минут матча "сине-желтые" завладели игровой и территориальной инициативой. Дебютная атака сборной Украины завершилась взятием ворот соперника. Яремчук воспользовался ошибкой защитников из Молдовы и перебросил мяч через Райляна, 0:1!

Игра продолжалась на половине поля команды Сергея Клещенко. Украинцы создали немало моментов у ворот соперника, но не обошлось и без неприятного инцидента. Виталий Миколенко, который только недавно вернулся в строй после травмы, получил новое повреждение на 30 минуте после подката Кречуна. Не исключено, что он пропустит Евро-2024.

На 43 минуте Цыганков удвоил преимущество сборной Украины. Футболист "Жироны" получил мяч от Шапаренко, обыгрался с Судаковым и точно пробил в дальний угол, 0:2!

Реакция Виталия Миколенко после травмы. Фото: скриншот Megogo

После перерыва на поле появился Артем Довбик, который сразу же забил гол после роскошной передачи от Судакова, 0:3! Через несколько минут украинцы могли снова отличиться, но вратарь сборной Молдовы справился с ударом Мудрика и добиванием Конопли.

Но на 55 минуте Довбик "вернул долг" Судакову. Георгий переиграл голкипера Молдовы после короткого паса от Артема, 0:4!

Команда Реброва создала еще несколько моментов у ворот соперника, но счет остался прежним. Сборная Украины добилась уверенной победы. Тренерский штаб команды наверняка получил важную информацию перед Евро-2024, но травма Миколенко может стать для "сине-желтых" серьезной потерей.

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