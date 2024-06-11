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Сборная Украины разгромила Молдову, но потеряла Миколенко из-за травмы

11 июня 2024 20:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Виталий Миколенко получил тяжелую травму в матче со сборной Молдовы — детали
Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В процессе подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграла в Кишиневе с национальной командой Молдовы. Подопечные Сергея Реброва были фаворитом этого противостояния. 

Ребров вернул в основной состав голкипера Лунина и форварда Яремчука, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил состав команды на матч с Молдовой. Он оказался максимально приближен к оптимальному за исключением того, что Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных. 

Сборная Украины
Украинские футболисты перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Первая победа Украины за месяц

Сборная Молдовы — сборная Украины — 0:4 (0:2) 

Голы: Яремчук, 2; Цыганков, 43; Довбик, 48; Судаков, 55. 

Молдова: Райлян, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Ионице (Постолаки, 46), Раце (капитан) (Богачук, 78), Дамашкан, Моцпан (Стине, 46), Николаэску (Клещенко, 61). 

Тренер: Сергей Клещенко. 

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 30) — Степаненко (капитан) (Бражко, 68) — Шапаренко (Малиновский, 78) — Цыганков (Ярмоленко, 68), Судаков, Мудрик (Зубков, 68)— Яремчук (Довбик, 46). 

Тренер: Сергей Ребров. 

С первых же минут матча "сине-желтые" завладели игровой и территориальной инициативой. Дебютная атака сборной Украины завершилась взятием ворот соперника. Яремчук воспользовался ошибкой защитников из Молдовы и перебросил мяч через Райляна, 0:1! 

Игра продолжалась на половине поля команды Сергея Клещенко. Украинцы создали немало моментов у ворот соперника, но не обошлось и без неприятного инцидента. Виталий Миколенко, который только недавно вернулся в строй после травмы, получил новое повреждение на 30 минуте после подката Кречуна. Не исключено, что он пропустит Евро-2024. 

На 43 минуте Цыганков удвоил преимущество сборной Украины. Футболист "Жироны" получил мяч от Шапаренко, обыгрался с Судаковым и точно пробил в дальний угол, 0:2! 

Виталий Миколенко получил травму
Реакция Виталия Миколенко после травмы. Фото: скриншот Megogo

После перерыва на поле появился Артем Довбик, который сразу же забил гол после роскошной передачи от Судакова, 0:3! Через несколько минут украинцы могли снова отличиться, но вратарь сборной Молдовы справился с ударом Мудрика и добиванием Конопли. 

Но на 55 минуте Довбик "вернул долг" Судакову. Георгий переиграл голкипера Молдовы после короткого паса от Артема, 0:4! 

Команда Реброва создала еще несколько моментов у ворот соперника, но счет остался прежним. Сборная Украины добилась уверенной победы. Тренерский штаб команды наверняка получил важную информацию перед Евро-2024, но травма Миколенко может стать для "сине-желтых" серьезной потерей. 

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