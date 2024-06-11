Віталій Миколенко отримав важку травму у матчі зі збірною Молдови — деталі

Гравці збірної України святкують перемогу Фото: instagram.com/uafukraine/

У процесі підготовки до Євро-2024 збірна України зіграла у Кишиневі із національною командою Молдови. Підопічні Сергія Реброва були фаворитом цього протистояння.

Ребров повернув до основного складу голкіпера Луніна та форварда Яремчука, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив склад команди на матч із Молдовою. Він виявився максимально наближеним до оптимального за винятком того, що Артем Довбик розпочав поєдинок на лаві запасних.

Українські футболісти перед грою Фото: instagram.com/uafukraine/

Перша перемога України за місяць

Збірна Молдови — збірна України — 0:4 (0:2)

Голи: Яремчук, 2; Циганков, 43; Довбик, 48; Судаков, 55.

Молдова: Райлян, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Іоніце (Постолаки, 46), Раце (капітан) (Богачук, 78), Дамашкан, Моцпан (Стіні, 46), Ніколаєську (Клещенко, 61).

Тренер: Сергій Клещенко.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) — Степаненко (капітан) (Бражко, 68) — Шапаренко (Маліновський, 78) — Циганков (Ярмоленко, 68), Судаков, Мудрик (Зубков, 68) — Яремчук (Довбик, 46).

Тренер: Сергій Ребров.

З перших хвилин матчу "синьо-жовті" заволоділи ігровою і територіальною ініціативою. Дебютна атака збірної України завершилася взяттям воріт суперника. Яремчук скористався помилкою захисників із Молдови та перекинув м'яч через Райляна, 0:1!

Гра продовжувалася на половині поля команди Сергія Клещенка. Українці створили чимало моментів біля воріт суперника, але не обійшлося і без неприємного інциденту. Віталій Миколенко, який лише нещодавно повернувся до ладу після травми, отримав нове пошкодження на 30 хвилині після підкату Кречуна. Не виключено, що він пропустить Євро-2024.

На 43 хвилині Циганков подвоїв перевагу збірної України. Футболіст "Жирони" отримав м'яч від Шапаренка, обігрався із Судаковим і точно пробив у дальній кут, 0:2!

Реакція Віталія Миколенка після травми. Фото: скриншот Megogo

Після перерви на полі з'явився Артем Довбик, який одразу забив гол після розкішної передачі від Судакова, 0:3! За декілька хвилин українці могли знову відзначитись, але воротар збірної Молдови впорався з ударом Мудрика та добиванням Коноплі.

Але на 55 хвилині Довбик повернув борг Судакову. Георгій переграв голкіпера Молдови після короткого пасу від Артема, 0:4!

Команда Реброва створила ще декілька моментів біля воріт суперника, але рахунок залишився незмінним. Збірна України здобула впевнену перемогу. Тренерський штаб команди, напевно, отримав важливу інформацію перед Євро-2024, але травма Миколенка може стати для "синьо-жовтих" серйозною втратою.

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