Збірна України стала однією з наймолодших команд на чемпіонаті Європи-2024

Ілля Забарний – наймолодший футболіст збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 17 червня зіграє перший матч у групі Е на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Синьо-жовті стали однією з 24 збірних учасників турніру.

При цьому команда України є однією з наймолодших на турнірі, повідомила "Трибуна".

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Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Наймолодші команди Євро-2024

Оскільки всі команди турніру опублікували офіційні заявки на сезон, став відомим середній вік команд.

Середній вік України становив 26,3 років. Молодша за Україну лише Чехія (25,3 років), Туреччина (25,8 років) та Англія (26,1 років).

Найстарішою командою турніру стала Шотландія — 28,2 років, за нею йде Німеччина (28,1 років) та Польща (27,8 років).

Наймолодшими гравцями збірної України на другому чемпіонаті Європи поспіль стали 21-річні Ілля Забарний та Георгій Судаков, які народилися й один день.

Найстаршими футболістами збірної України є 34-річні Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко. Сергію Сидорчуку 33 роки, Руслану Малиновському 31, а Георгію Бущану 30 років.

Середній вік учасників Євро-2024:

Чехія — 25,3 Туреччина — 25,8 Англія — 26,1 Україна — 26,3 Італія — 26,5 Нідерланди — 26,5 Австрія — 26,8 Франція — 26,9 Бельгія — 26,9 Португалія — 27 Іспанія — 27 Румунія — 27 Грузія — 27,2 Словаччина — 27,3 Словенія — 27,3 Албанія — 27,3 Сербія — 27,4 Угорщина — 27,4 Данія — 27,7 Хорватія — 27,7 Польща — 27,8 Німеччина — 28,1 Шотландія — 28,2

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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