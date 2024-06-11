Сборная Украины стала одной из самых молодых команд на чемпионате Европы-2024

Сборная Украины "установила рекорд" на Евро-2024
Сборная Украины по футболу 17 июня сыграет первый матч в группе Е на чемпионате Европы-2024 в Германии. Сине-желтые стали одной из 24 сборный участников турнира.
При этом команда Украины является одной из самых молодых на турнире, сообщила "Трибуна".
Самые молодые команды Евро-2024
Поскольку все команды турнира опубликовали официальные заявки на сезон, стал известен средний возраст команд.
Средний возраст Украины составил 26,3 лет. Моложе Украины лишь Чехия (25,3 лет), Турция (25,8 лет) и Англия (26,1 лет).
Самой старой командой турнира стала Шотландия – 28,2 лет, за ней идет Германия (28,1 лет), и Польша (27,8 лет).
Самыми молодыми игроками сборной Украины на втором чемпионате Европы подряд стали 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков, которые родились и один день.
Наиболее старшими футболистами сборной Украины являются 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко. Сергею Сидорчуку 33 года, Руслану Малиновскому 31, а Георгию Бущану 30 лет.
Средний возраст учасников Евро-2024:
- Чехия — 25,3
- Турция — 25,8
- Англия — 26,1
- Украина — 26,3
- Италия — 26,5
- Нидерланды — 26,5
- Австрия — 26,8
- Франция — 26,9
- Бельгия — 26,9
- Португалия — 27
- Испания — 27
- Румыния — 27
- Грузия — 27,2
- Словакия — 27,3
- Словения — 27,3
- Албания — 27,3
- Сербия — 27,4
- Венгрия — 27,4
- Дания — 27,7
- Хорватия — 27,7
- Польша — 27,8
- Германия — 28,1
- Шотландия — 28,2
Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.
Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.
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