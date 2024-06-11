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Сборная Украины "установила рекорд" на Евро-2024

11 июня 2024 14:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины стала одной из самых молодых команд на чемпионате Европы-2024
Илья Забарный — самый молодой футболист сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу 17 июня сыграет первый матч в группе Е на чемпионате Европы-2024 в Германии. Сине-желтые стали одной из 24 сборный участников турнира.

При этом команда Украины является одной из самых молодых на турнире, сообщила "Трибуна".

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Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Самые молодые команды Евро-2024

Поскольку все команды турнира опубликовали официальные заявки на сезон, стал известен средний возраст команд.

Средний возраст Украины составил 26,3 лет. Моложе Украины лишь Чехия (25,3 лет), Турция (25,8 лет) и Англия (26,1 лет).

Самой старой командой турнира стала Шотландия – 28,2 лет, за ней идет Германия (28,1 лет), и Польша (27,8 лет).

Самыми молодыми игроками сборной Украины на втором чемпионате Европы подряд стали 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков, которые родились и один день.

Наиболее старшими футболистами сборной Украины являются 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко. Сергею Сидорчуку 33 года, Руслану Малиновскому 31, а Георгию Бущану 30 лет.

Средний возраст учасников Евро-2024:

  1. Чехия — 25,3
  2. Турция — 25,8
  3. Англия — 26,1
  4. Украина — 26,3
  5. Италия — 26,5
  6. Нидерланды — 26,5
  7. Австрия — 26,8
  8. Франция — 26,9
  9. Бельгия — 26,9
  10. Португалия — 27
  11. Испания — 27
  12. Румыния — 27
  13. Грузия — 27,2
  14. Словакия — 27,3
  15. Словения — 27,3
  16. Албания — 27,3
  17. Сербия — 27,4
  18. Венгрия — 27,4
  19. Дания — 27,7
  20. Хорватия — 27,7
  21. Польша — 27,8
  22. Германия — 28,1
  23. Шотландия — 28,2

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Евро-2024 по футболу
Георгий Судаков
Илья Забарный

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