Сборная Украины стала одной из самых молодых команд на чемпионате Европы-2024

Илья Забарный — самый молодой футболист сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 17 июня сыграет первый матч в группе Е на чемпионате Европы-2024 в Германии. Сине-желтые стали одной из 24 сборный участников турнира.

При этом команда Украины является одной из самых молодых на турнире, сообщила "Трибуна".

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Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Самые молодые команды Евро-2024

Поскольку все команды турнира опубликовали официальные заявки на сезон, стал известен средний возраст команд.

Средний возраст Украины составил 26,3 лет. Моложе Украины лишь Чехия (25,3 лет), Турция (25,8 лет) и Англия (26,1 лет).

Самой старой командой турнира стала Шотландия – 28,2 лет, за ней идет Германия (28,1 лет), и Польша (27,8 лет).

Самыми молодыми игроками сборной Украины на втором чемпионате Европы подряд стали 21-летние Илья Забарный и Георгий Судаков, которые родились и один день.

Наиболее старшими футболистами сборной Украины являются 34-летние Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко. Сергею Сидорчуку 33 года, Руслану Малиновскому 31, а Георгию Бущану 30 лет.

Средний возраст учасников Евро-2024:

Чехия — 25,3 Турция — 25,8 Англия — 26,1 Украина — 26,3 Италия — 26,5 Нидерланды — 26,5 Австрия — 26,8 Франция — 26,9 Бельгия — 26,9 Португалия — 27 Испания — 27 Румыния — 27 Грузия — 27,2 Словакия — 27,3 Словения — 27,3 Албания — 27,3 Сербия — 27,4 Венгрия — 27,4 Дания — 27,7 Хорватия — 27,7 Польша — 27,8 Германия — 28,1 Шотландия — 28,2

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

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