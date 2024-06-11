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Ребров огласил заявку на Молдову — кого поменял главный тренер

11 июня 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
УАФ опублікувала заявку з 26 футболістів на матч з Молдовою
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Кишиневе 11 июня сборная Украины сыграет последний подготовительный товарищеский матч перед чемпионатом Европы-2024. Соперником сине-желтых станет команда Молдовы.

В день игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч, которую опубликовало УАФ.

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Заявка сборной Украины на матч с Молдовой. Фото: УАФ

Заявка Украины на Молдову

В заявку на матч вошли все 26 футболистов, которые находились на тренировочном сборе перед чемпионатом Европы.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Матч между Молдовой и Украиной состоится на стадионе "Зимбру". Начало игры — 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы в Германии в группе Е С Бельгией, Словакией и Румынией.

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Молдова
футбол

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