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Ребров оголосив заявку на Молдову — кого змінив головний тренер

11 червня 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
УАФ опублікувала заявку з 26 футболістів на матч з Молдовою
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Кишиневі 11 червня збірна України зіграє останній підготовчий товариський матч перед чемпіонатом Європи-2024. Суперником синьо-жовтих стане команда Молдови.

У день гри головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч, яку опублікувало УАФ.

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Заявка збірної України на матч із Молдовою. Фото: УАФ

Заявка України на Молдову

До заявки на матч увійшли всі 26 футболістів, які перебували на тренувальному зборі перед чемпіонатом Європи.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Матч між Молдовою та Україною відбудеться на стадіоні "Зімбру". Початок гри — 19:00 за київським часом.

Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи у Німеччині у групі ЕС Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Молдова
футбол

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