УАФ опублікувала заявку з 26 футболістів на матч з Молдовою

Ребров оголосив заявку на Молдову — кого змінив головний тренер
У Кишиневі 11 червня збірна України зіграє останній підготовчий товариський матч перед чемпіонатом Європи-2024. Суперником синьо-жовтих стане команда Молдови.
У день гри головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч, яку опублікувало УАФ.
Заявка України на Молдову
До заявки на матч увійшли всі 26 футболістів, які перебували на тренувальному зборі перед чемпіонатом Європи.
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайличенко.
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
Матч між Молдовою та Україною відбудеться на стадіоні "Зімбру". Початок гри — 19:00 за київським часом.
Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи у Німеччині у групі ЕС Бельгією, Словаччиною та Румунією.
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