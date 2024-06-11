УАФ опублікувала заявку з 26 футболістів на матч з Молдовою

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У Кишиневі 11 червня збірна України зіграє останній підготовчий товариський матч перед чемпіонатом Європи-2024. Суперником синьо-жовтих стане команда Молдови.

У день гри головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч, яку опублікувало УАФ.

Читайте також:

Заявка збірної України на матч із Молдовою. Фото: УАФ

Заявка України на Молдову

До заявки на матч увійшли всі 26 футболістів, які перебували на тренувальному зборі перед чемпіонатом Європи.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Матч між Молдовою та Україною відбудеться на стадіоні "Зімбру". Початок гри — 19:00 за київським часом.

Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи у Німеччині у групі ЕС Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024.

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо.

П'яного Ф'юрі вивели з бару, коли він не міг стояти на ногах — відео.

Олімпійська збірна України дізналася суперника у фіналі турніру імені Моріса Ревелло.

Польща в останньому матчі перед Євро-2024 втратила Левандовського та ще одного гравця.