УАФ креативно та яскраво представила заявку збірної України на Євро-2024 — відео

Музикант Святослав Вакарчук представив Романа Яремчука. Фото: скриншот

Українська асоціація футболу представила заявку на Євро-2024. До неї увійшли 26 гравців.

При цьому вразила не заявка, а креативність, з якою вона була представлена на офіційних ресурсах УАФ.

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Креативне представлення збірної України

Гравців збірної України представили уболівальники з Києва, Кривого Рогу, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова, Чернігова.

Своєю участю допоміг УАФ в реалізації ідеї львівський музикант Святослав Вакарчук, який представив свого земляка Романа Яремчука. На відео з’явився харківський письменник та музикант Сергій Жадан — він передав привіт зі стадіону "Металіст", який через повномасштабне російське вторгнення не приймає футбольні матчі.

Серед відомих особистостей також на відео засвітились блогер Ігор Лачен, комік Василь Байдак, медик Збройних сил Катерина Галушка.

Капітана збірної України Андрія Ярмоленка оголосили учні його рідної школи в Чернігові, якій він досі допомагає.

Миколу Матвієнка назвали батьки полеглого на війні сімферопольського фаната Олександра "Боряна" Клепікова.

Також гравців оголошували військові, волонтери, медики та інші вболівальники команди.

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