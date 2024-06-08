УАФ креативно и ярко представила заявку сборной Украины на Евро-2024.

Музыкант Святослав Вакарчук представил Романа Яремчука. Фото: скриншот

Украинская ассоциация футбола представила заявку на Евро-2024. В нее вошли 26 игроков.

При этом поразила не заявка, а креативность, с которой она была представлена на официальных ресурсах УАФ.

Читайте также:

Креативное представление сборной Украины

Игроков сборной Украины представили болельщики из Киева, Кривого Рога, Одессы, Полтавы, Ровно, Харькова, Чернигова.

Своим участием помог УАФ в реализации идеи львовский музыкант Святослав Вакарчук, представивший земляка Романа Яремчука. На видео появился харьковский писатель и музыкант Сергей Жадан — он передал привет со стадиона "Металлист", который из-за полномасштабного российского вторжения не принимает футбольные матчи.

Среди известных личностей также на видео засветились блогер Игорь Лачен, комик Василий Байдак, медик Вооруженных сил Катерина Галушка.

Капитана сборной Украины Андрей Ярмоленко объявили ученики его родной школы в Чернигове, которой он до сих пор помогает.

Николая Матвиенко назвали родители погибшего на войне симферопольского фаната Александра "Боряна" Клепикова.

Также игроки объявлялись военными, волонтерами, медиками и другими болельщиками команды.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.