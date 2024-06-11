Ребров розповів, чи зможе Миколенко зіграти на Євро-2024

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

У третьому товариському матчі за два тижні збірна України здобула першу перемогу. Команда Сергія Реброва розгромила на виїзді Молдову.

Перемога виявилася затьмарена травмою одного з провідних українських футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України здобула переконливу перемогу над Молдовою з рахунком 4:0. Голи забили Яремчук, Циганков, Довбик та Судаков, який додав до свого досягнення дві результативні передачі. Однак у першому таймі "синьо-жовті" втратили Миколенка, який нещодавно повернувся до складу після травми.

Збірна України святкує перемогу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про перемогу збірної України

Головний тренер національної команди пообіцяв зробити висновки із трьох товариських поєдинків, з яких його команда перемогла лише в одному. Ребров не сумнівається, що ця інформація допоможе "синьо-жовтим" успішно виступити на чемпіонаті Європи.

Ребров заявив, що у Миколенка немає рецидиву травми, через яку він не грав наприкінці минулого сезону. Захисник збірної України зазнав пошкодження іншого характеру. Тренер висловив сподівання, що футболіст скоро повернеться до ладу.

Наставник національної команди не став виділяти нікого з гравців після перемоги Молдови. Але Ребров зізнався, що радий цьому результату, який додасть команді впевненості перед матчами Євро-2024.

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