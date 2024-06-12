Луческу оценил перспективы Реброва в сборной Украины

Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024
Сергей Ребров вывел сборную Украины на чемпионат Европы по футболу и готовит команду к турниру. Экс-наставник "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу оценил перспективы "сине-желтых" на континентальном первенстве.
Луческу дал характеристику Реброву и назвал его сильным тренером, сообщает Golazo.
Мирча Луческу похвалил сборную Украины за выход на Евро-2024. Румынский тренер отметил, что в составе команды играют футболисты, большая часть которых является воспитанниками "Шахтера" и "Динамо". Они играли вместе долгие годы, так что взаимопонимание в команде на высоте.
Что Луческу сказал о Реброве
Румынский специалист считает наставника сборной Украины сильным тренером, которому помогает игровой опыт. Луческу заявил, что у Реброва было нетипичное для форварда телосложение. Это помогло футболисту улучшить манеру игры и исправить недостатки. Тот опыт сформировал тренерское кредо Реброва.
Мирча Луческу отметил, что тренер сборной Украины уже накопил немалый опыт и завоевал несколько титулов в разных странах. Румынский специалист считает, что Сергей Ребров приведет "сине-желтых" к успеху на Евро-2024. Луческу не исключает того, что сборная Украины выйдет в полуфинал турнира.
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