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Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024

12 июня 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу оценил перспективы Реброва в сборной Украины
Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров вывел сборную Украины на чемпионат Европы по футболу и готовит команду к турниру. Экс-наставник "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу оценил перспективы "сине-желтых" на континентальном первенстве. 

Луческу дал характеристику Реброву и назвал его сильным тренером, сообщает Golazo.

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Мирча Луческу похвалил сборную Украины за выход на Евро-2024. Румынский тренер отметил, что в составе команды играют футболисты, большая часть которых является воспитанниками "Шахтера" и "Динамо". Они играли вместе долгие годы, так что взаимопонимание в команде на высоте. 

Сергей Ребров и Майя Санду
Сергей Ребров и президент Молдовы Майя Санду. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Луческу сказал о Реброве 

Румынский специалист считает наставника сборной Украины сильным тренером, которому помогает игровой опыт. Луческу заявил, что у Реброва было нетипичное для форварда телосложение. Это помогло футболисту улучшить манеру игры и исправить недостатки. Тот опыт сформировал тренерское кредо Реброва. 

Мирча Луческу отметил, что тренер сборной Украины уже накопил немалый опыт и завоевал несколько титулов в разных странах. Румынский специалист считает, что Сергей Ребров приведет "сине-желтых" к успеху на Евро-2024. Луческу не исключает того, что сборная Украины выйдет в полуфинал турнира. 

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

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Сергей Ребров
футбол
тренер
Сборная Украины по футболу
спорт
Мирча Луческу

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