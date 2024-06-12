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Сваток согласовал трансфер из Днепра-1 в известный клуб — детали

12 июня 2024 18:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист сборной Украины продолжит карьеру в США — трансфер согласован
Сваток (справа), Зинченко и Яремчук. Фото: instagram.com/svatok39/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток готовится к смене клуба. Капитан одной из команд УПЛ продолжит карьеру в американской лиге MLS. 

Сваток уже согласовал предварительные условия контракта с новым клубом, сообщает портал "Футбольные трансферы". 

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Александр Сваток станет вторым игроком "Днепра-1" после Александра Пихаленка, который уйдет из клуба этим летом. Юрий Максимов вывел команду в еврокубки, но "Днепр-1" не в состоянии удержать своих лидеров из-за финансовых проблем. 

Сборная Украины
Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/svatok39/

Где будет играть Сваток 

Главным претендентом на капитана "Днепра-1" оказался клуб Западной конференции MLS "Остин", который является середняком регулярного первенства. Потенциальные покупатели больше года следили за прогрессом 29-летнего игрока, после чего согласовали его трансфер. 

Воспитанника "Днепра-1" Сваток также выступал за "Волынь", "Зарю" и хорватский "Хайдук". Им интересовались некоторые клубы УПЛ, однако футболист решил переехать в США. Официально о трансфере объявят после Евро-2024. 

В прошлом сезоне Сваток провел 31 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Судаков будет играть в Англии — Шахтер продаст игрока после Евро-2024. 

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024.

футбол
Александр Сваток
Днепр-1
спорт
Футбол трансферы

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