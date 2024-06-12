Футболист сборной Украины продолжит карьеру в США — трансфер согласован

Сваток (справа), Зинченко и Яремчук. Фото: instagram.com/svatok39/

Защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток готовится к смене клуба. Капитан одной из команд УПЛ продолжит карьеру в американской лиге MLS.

Сваток уже согласовал предварительные условия контракта с новым клубом, сообщает портал "Футбольные трансферы".

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Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/svatok39/

Где будет играть Сваток

Главным претендентом на капитана "Днепра-1" оказался клуб Западной конференции MLS "Остин", который является середняком регулярного первенства. Потенциальные покупатели больше года следили за прогрессом 29-летнего игрока, после чего согласовали его трансфер.

Воспитанника "Днепра-1" Сваток также выступал за "Волынь", "Зарю" и хорватский "Хайдук". Им интересовались некоторые клубы УПЛ, однако футболист решил переехать в США. Официально о трансфере объявят после Евро-2024.

В прошлом сезоне Сваток провел 31 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

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