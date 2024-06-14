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Лунин готовится к трансферу — Реал нашел замену украинцу

14 июня 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уйдет из Реала — украинцу уже нашли замену
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В мадридском "Реале" уверены, что Андрей Лунин этим летом уйдет из клуба. Тренерский штаб "бланкос" уже нашел игрока, который сможет заменить вратаря сборной Украины.

"Реал" готовится к переговорам с "Эспаньолом", сообщает Diario AS

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти намерен и в следующем сезоне выпускать в стартовом составе Тибо Куртуа. Бельгиец останется основным вратарем мадридской команды, а Андрей Лунин может покинуть клуб. 

Жоан Гарсия станет игроком Реала
Жоан Гарсия во время матча. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Кто заменит Лунина в "Реале" 

Мадридцы планируют подписать голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию в том случае, если украинец все же решит сменить команду. Контракт 23-летнего игрока с "попугаями" действует до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составит 20 млн евро, если команда сумеет вернуться в Ла Лигу. 

Андрей Лунин
Лунин (слева), Цыганков и Ванат в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Реал" готов подписать Гарсию, чтобы он занял место резервного вратаря в команде. При этом "королевский клуб" хочет заработать на трансфере Лунина не менее 30 млн евро. Украинцем интересуются сразу несколько клубов. 

Фаворитом в борьбе за Лунина остается мюнхенская "Бавария", которая продолжает следить за развитием ситуации с голкипером. "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за Андрея, но футболистом заинтересовался "Арсенал". 

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

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