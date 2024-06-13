Левандовский и еще три игрока Барселоны будут проданы — что известно

Барселона продаст четырех звездных игроков ради двух новичков — о ком речь
Каталонская "Барселона" станет активным игроком на летнем трансферном рынке. Новый тренерский штаб команды собирается кардинально изменить состав "сине-гранатовых".
В клубе уже составили список игроков, которые будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" ближайшим летом избавится как минимум от четырех игроков. Такое решение принял новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Он хочет убрать из состава возрастных игроков, а также футболистов, которые склонны к травмам.
Кого хочет продать "Барселона"
Среди игроков, которые покинут каталонский клуб, называют четыре фамилии. Речь идет о форвардах Роберте Левандовском и Рафинье, а также о полузащитниках Фрэнки Де Йонге и Педри. "Барселона" хочет заработать на продаже этих футболистов не менее 200 млн евро. Большая часть средств будет потрачена на усиление состава.
Новый тренер каталонской команды хочет пригласить в "Барселону" двух футболистов. Это универсальные игроки "Баварии" Йозуа Киммих и "Атлетика" Нико Уильямс. Их приглашение может стоить в сумме 150 млн евро. Однако если Киммих готов присоединиться к "Барселоне", то Уильямса еще надо убедить это сделать.
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