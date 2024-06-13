Левандовский и еще три игрока Барселоны будут проданы — что известно

Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Каталонская "Барселона" станет активным игроком на летнем трансферном рынке. Новый тренерский штаб команды собирается кардинально изменить состав "сине-гранатовых".

В клубе уже составили список игроков, которые будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo.

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Педри может уйти из "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Кого хочет продать "Барселона"

Среди игроков, которые покинут каталонский клуб, называют четыре фамилии. Речь идет о форвардах Роберте Левандовском и Рафинье, а также о полузащитниках Фрэнки Де Йонге и Педри. "Барселона" хочет заработать на продаже этих футболистов не менее 200 млн евро. Большая часть средств будет потрачена на усиление состава.

Фрэнки Де Йонг в матче за сборную Нидерландов. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Новый тренер каталонской команды хочет пригласить в "Барселону" двух футболистов. Это универсальные игроки "Баварии" Йозуа Киммих и "Атлетика" Нико Уильямс. Их приглашение может стоить в сумме 150 млн евро. Однако если Киммих готов присоединиться к "Барселоне", то Уильямса еще надо убедить это сделать.

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