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Барселона продаст четырех звездных игроков ради двух новичков — о ком речь

13 июня 2024 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский и еще три игрока Барселоны будут проданы — что известно
Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" станет активным игроком на летнем трансферном рынке. Новый тренерский штаб команды собирается кардинально изменить состав "сине-гранатовых". 

В клубе уже составили список игроков, которые будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo

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"Барселона" ближайшим летом избавится как минимум от четырех игроков. Такое решение принял новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Он хочет убрать из состава возрастных игроков, а также футболистов, которые склонны к травмам. 

Педри может уйти из Барселоны
Педри может уйти из "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Кого хочет продать "Барселона"

Среди игроков, которые покинут каталонский клуб, называют четыре фамилии. Речь идет о форвардах Роберте Левандовском и Рафинье, а также о полузащитниках Фрэнки Де Йонге и Педри. "Барселона" хочет заработать на продаже этих футболистов не менее 200 млн евро. Большая часть средств будет потрачена на усиление состава. 

Фрэнки Де Йонг
Фрэнки Де Йонг в матче за сборную Нидерландов. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Новый тренер каталонской команды хочет пригласить в "Барселону" двух футболистов. Это универсальные игроки "Баварии" Йозуа Киммих и "Атлетика" Нико Уильямс. Их приглашение может стоить в сумме 150 млн евро. Однако если Киммих готов присоединиться к "Барселоне", то Уильямса еще надо убедить это сделать. 

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Педри
футбол
Рафинья
Фрэнки Де Йонг
спорт
Роберт Левандовский
Барселона
Футбол трансферы

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