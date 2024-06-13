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Цыганков назвал второе любимое увлечение после футбола

13 июня 2024 09:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков назвал свое второе главное увлечение в жизни после футбола
Виктор Цыганков отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков впервые рассказал о том, как планирует празднование голов в матчах чемпионата Испании. Футболист использует для этого свое второе увлечение.

Цыганков является поклонникам фантастической саги "Звездные войны", сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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Виктор Цыганков готовится к чемпионату Европы в лагере сборной Украины. В последнем товарищеском матче перед турниром полузащитник сумел отличиться голом в ворота сборной Молдовы. Он не стал бурно праздновать этот успех, но после игры рассказал о своем лучшем шоу после гола. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков и его световой меч. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Как Цыганков удивил болельщиков "Жироны" 

В последнем матче сезона в составе каталонской команды украинский полузащитник отпраздновал победу со звездным мечом в руках. Эта фотография облетела все спортивные издания мира. 

Виктор Цыганков заявил, что сага "Звездные войны" являются его второй страстью. Он заранее принес на стадион световой меч. Футболист хотел продемонстрировать его болельщикам еще в матчах с "Барселоной" и "Вильярреалом", но в тех поединках ему не удалось забить гол. 

Цыганков не хочет загадывать наперед, но не исключает, что на Евро-2024 может повторить такое празднование гола. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Жирона
Виктор Цыганков

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