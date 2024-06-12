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Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

12 июня 2024 11:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мохаммед Салах перейдет в один из самых титулованных клубов Европы
Мохаммед Салах после матча. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Египта Мохаммед Салах может больше не сыграть ни одного матча за "Ливерпуль". В трансфере результативного форварда заинтересован европейский гранд. 

"Ливерпуль" получит за своего игрока большие деньги, сообщает Daily Mail

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Сборная Египта продолжает играть квалификационные матчи за право выступить на Кубке Мира-2026. Мохаммед Салах помог своей команде обыграть Гвинею-Бисау и записал на свой счет 55 гол в составе "фараонов". 

Новый претендент на Салаха 

Минувший клубный сезон оказался успешным для 31-летнего египетского футболиста. Салах сыграл за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 13 результативных передач. 

Мохаммед Салах
Салах во время матча со сборной Буркина Фасо. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года. Мохаммед не хочет продлевать контракт с клубом и даже готов сменить команду уже в ближайшее время. Недавно он отказался от нескольких предложений из Саудовской Аравии. Но теперь с агентами форварда вышел на связь "ПСЖ". 

Французский клуб ищет замену Килиану Мбаппе. Парижанам необходим опытный и результативный форвард. "ПСЖ" предложит "Ливерпулю" 50 млн евро, если получит предварительное согласие Салаха на трансфер. 

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Мохамед Салах
футбол
Ливерпуль
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Футбол трансферы

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