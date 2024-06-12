Мохаммед Салах перейде до одного з найбільш титулованих клубів Європи

Мохаммед Салах після матчу. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Футболіст збірної Єгипту Мохаммед Салах може більше не зіграти жодного матчу за "Ліверпуль". У трансфері результативного форварда зацікавлений європейський гранд.

"Ліверпуль" отримає за свого гравця великі гроші, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Збірна Єгипту продовжує грати кваліфікаційні матчі за право виступити на Кубку Світу-2026. Мохаммед Салах допоміг своїй команді обіграти Гвінею-Бісау та записав на свій рахунок 55 гол у складі "фараонів".

Новий претендент на Салаха

Минулий клубний сезон виявився успішним для 31-річного єгипетського футболіста. Салах зіграв за "Ліверпуль" 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 25 голів та зробив 13 результативних передач.

Салах під час матчу зі збірною Буркіна Фасо. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Контракт Салаха з "Ліверпулем" діє до літа 2025 року. Мохаммед не хоче продовжувати контракт із клубом і навіть готовий змінити команду вже найближчим часом. Нещодавно він відмовився від кількох пропозицій із Саудівської Аравії. Але тепер з агентами форварда вийшов на зв'язок "ПСЖ".

Французький клуб шукає заміну Кіліану Мбаппе. Парижанам потрібен досвідчений та результативний форвард. "ПСЖ" запропонує "Ліверпулю" 50 млн євро, якщо отримає попередню згоду Салаха на трансфер.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо.

Циганков назвав головне завдання збірної України на Євро-2024.

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди.

Луческу дав прогноз на виступи збірної України на Євро-2024.