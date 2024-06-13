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Циганков назвав друге улюблене захоплення після футболу

13 червня 2024 09:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков назвав своє друге головне захоплення у житті після футболу
Віктор Циганков відповідає на запитання. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков уперше розповів про те, як планує святкування голів у матчах чемпіонату Іспанії. Футболіст використовує для цього своє друге захоплення.

Циганков є шанувальникам фантастичної саги "Зоряні війни", повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Віктор Циганков готується до чемпіонату Європи у таборі збірної України. В останньому товариському матчі перед турніром півзахисник зумів відзначитись голом у ворота збірної Молдови. Він не став бурхливо святкувати цей успіх, але після гри розповів про своє найкраще шоу після голу.

Віктор Циганков
Віктор Циганков та його світловий меч. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Як Циганков здивував уболівальників "Жирони"

В останньому матчі сезону у складі каталонської команди український півзахисник відсвяткував перемогу із зірковим мечем у руках. Ця фотографія облетіла усі спортивні видання світу.

Віктор Циганков заявив, що сага "Зоряні війни" є його другою пристрастю. Він наперед приніс на стадіон світловий меч. Футболіст хотів продемонструвати його вболівальникам ще у матчах із "Барселоною" та "Вільярреалом", але в тих поєдинках йому не вдалося забити гол.

Циганков не хоче загадувати наперед, але не відкидає, що на Євро-2024 може повторити таке святкування голу.

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спорт
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Віктор Циганков

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