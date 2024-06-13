Трубін стане гравцем топклубу — переговори вже йдуть

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін переїде до чемпіонату Італії з футболу. У його послугах зацікавлений власник Скудетто.

"Інтер" вже понад рік стежить за розвитком кар'єри Трубіна, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Тренерський штаб міланського "Інтера" погодив із керівництвом клубу посилення складу на наступний сезон. Одним із пріоритетних новачків "нерадзуррі" має стати Анатолій Трубін.

Італійці хотіли підписати українця ще рік тому, але не зуміли домовитися про трансфер із донецьким "Шахтарем". Португальська "Бенфіка" виявилася більш поступливою. Вона готова відпустити воротаря до "Інтера".

Деталі трансферу Трубіна

"Бенфіка" погодилася продати українського голкіпера за 35 млн євро. При цьому італійський клуб зможе виплатити ці гроші за два сезони. Клуби перебувають у просунутої стадії переговорів.

Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У сезоні 2023/2024 Трубін зіграв на клубному рівні 48 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 47 голів. У 17 поєдинках українець зумів зберегти ворота у недоторканності.

Нагадаємо, Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.

Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" продасть гравця після Євро-2024.

"Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди.