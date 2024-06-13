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Трубін перейде в Інтер — клуби ведуть переговори

13 червня 2024 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін стане гравцем топклубу — переговори вже йдуть
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін переїде до чемпіонату Італії з футболу. У його послугах зацікавлений власник Скудетто.

"Інтер" вже понад рік стежить за розвитком кар'єри Трубіна, повідомляє Tutto Mercato.

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Тренерський штаб міланського "Інтера" погодив із керівництвом клубу посилення складу на наступний сезон. Одним із пріоритетних новачків "нерадзуррі" має стати Анатолій Трубін.

Італійці хотіли підписати українця ще рік тому, але не зуміли домовитися про трансфер із донецьким "Шахтарем". Португальська "Бенфіка" виявилася більш поступливою. Вона готова відпустити воротаря до "Інтера".

Деталі трансферу Трубіна

"Бенфіка" погодилася продати українського голкіпера за 35 млн євро. При цьому італійський клуб зможе виплатити ці гроші за два сезони. Клуби перебувають у просунутої стадії переговорів.

Анатолій Трубін
Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У сезоні 2023/2024 Трубін зіграв на клубному рівні 48 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 47 голів. У 17 поєдинках українець зумів зберегти ворота у недоторканності.

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