Трубин станет игроком топ-клуба — переговоры уже идут

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин переедет в чемпионат Италии по футболу. В его услугах заинтересован действующий обладатель Скудетто.

"Интер" уже больше года следит за развитием карьеры Трубина, сообщает Tutto Mercato.

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Итальянцы хотели подписать украинца еще год назад, но не сумели договориться о трансфере с донецким "Шахтером". Португальская "Бенфика" оказалась более сговорчивой. Она готова отпустить вратаря в "Интер".

Детали трансфера Трубина

"Бенфика" согласилась продать украинского голкипера за 35 млн евро. При этом итальянский клуб сможет выплатить эти деньги за два сезона. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.

Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В сезоне 2023/2024 Трубин сыграл на клубном уровне 48 матчей во всех турнирах. Он пропустил 47 голов. В 17 поединках украинец сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

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