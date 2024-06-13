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Трубин перейдет в Интер — клубы ведут переговоры

13 июня 2024 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин станет игроком топ-клуба — переговоры уже идут
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин переедет в чемпионат Италии по футболу. В его услугах заинтересован действующий обладатель Скудетто. 

"Интер" уже больше года следит за развитием карьеры Трубина, сообщает Tutto Mercato

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Итальянцы хотели подписать украинца еще год назад, но не сумели договориться о трансфере с донецким "Шахтером". Португальская "Бенфика" оказалась более сговорчивой. Она готова отпустить вратаря в "Интер". 

Детали трансфера Трубина 

"Бенфика" согласилась продать украинского голкипера за 35 млн евро. При этом итальянский клуб сможет выплатить эти деньги за два сезона. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. 

Анатолий Трубин
Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В сезоне 2023/2024 Трубин сыграл на клубном уровне 48 матчей во всех турнирах. Он пропустил 47 голов. В 17 поединках украинец сумел сохранить ворота в неприкосновенности. 

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Анатолий Трубин
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