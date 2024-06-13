Барселона виставить на трансфер Левандовського та ще трьох гравців — що відомо

Барселона продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків — про кого йдеться
Каталонська "Барселона" стане активним гравцем на літньому трансферному ринку. Новий тренерський штаб команди збирається кардинально змінити склад "синьо-гранатових".
У клубі вже склали список гравців, які будуть виставлені на трансфер, повідомляє Mundo Deportivo.
"Барселона" найближчого літа позбудеться як мінімум чотирьох гравців. Таке рішення ухвалив новий головний тренер команди Ганс-Дітер Флік. Він хоче прибрати зі складу вікових гравців, а також футболістів, які схильні до травм.
Кого хоче продати "Барселона"
Серед гравців, які покинуть каталонський клуб, називають чотири прізвища. Йдеться про форвардів Роберта Левандовського і Рафінью, а також про півзахисників Френкі Де Йонга і Педрі. "Барселона" хоче заробити на продажі цих футболістів щонайменше 200 млн євро. Більшість коштів буде витрачено посилення складу.
Новий тренер каталонської команди хоче запросити до "Барселони" двох футболістів. Це універсальні гравці "Баварії" Йозуа Кімміх та "Атлетика" Ніко Вільямс. Їхнє запрошення може коштувати в сумі 150 млн євро. Однак, якщо Кімміх готовий приєднатися до "Барселони", то Вільямса ще треба переконати це зробити.
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