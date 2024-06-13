Барселона виставить на трансфер Левандовського та ще трьох гравців — що відомо

Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Каталонська "Барселона" стане активним гравцем на літньому трансферному ринку. Новий тренерський штаб команди збирається кардинально змінити склад "синьо-гранатових".

У клубі вже склали список гравців, які будуть виставлені на трансфер, повідомляє Mundo Deportivo.

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Педрі може піти з "Барселони" Фото: Reuters/Albert Gea

Кого хоче продати "Барселона"

Серед гравців, які покинуть каталонський клуб, називають чотири прізвища. Йдеться про форвардів Роберта Левандовського і Рафінью, а також про півзахисників Френкі Де Йонга і Педрі. "Барселона" хоче заробити на продажі цих футболістів щонайменше 200 млн євро. Більшість коштів буде витрачено посилення складу.

Френкі Де Йонг у матчі за збірну Нідерландів. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Новий тренер каталонської команди хоче запросити до "Барселони" двох футболістів. Це універсальні гравці "Баварії" Йозуа Кімміх та "Атлетика" Ніко Вільямс. Їхнє запрошення може коштувати в сумі 150 млн євро. Однак, якщо Кімміх готовий приєднатися до "Барселони", то Вільямса ще треба переконати це зробити.

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