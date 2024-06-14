Миколенко прошел последнее медицинское обследование и готовится вернуться на поле

Виталий Миколенко может сыграть на Евро-2024 Фото: УАФ

Украинский левый защитник Виталий Миколенко травмировался в последнем товарищеском матче перед Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва была Молдова.

Результатами последнего обследования Миколенко поделился с пресс-службой УАФ главный врач национальной команды Роман Жалобайлюк.

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У Миколенко есть шансы сыграть на Евро-2024

По словам Жалобайлюка, Миколенко прошел обследование МРТ, которое оказалось утешительным для футболиста. Виталий избежал худших последствий после столкновения с игроком команды Молдовы.

После получения результатов врачи сборной Украины приступили к процессу реабилитации Миколенко, чтобы подготовить его к матчам чемпионата Европы.

Отметим, что во время матча с Молдовой Виталию провели другое обследование, не обнаружившее переломов и трещин в ноге.

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 17 июня матчем с Румынией. Также в группе с подопечными Сергея Реброва команды Бельгии и Словакии.

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