Маркевич назвав клуб, до якого має перейти Довбик

Артем Довбик (ліворуч) та Микола Шапаренко на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик готується до чемпіонату Європи з футболу у складі збірної України. Під час турніру може відбутися перехід форварда до іншого клубу.

Наставник "Карпат" Мирон Маркевич поділився думкою про те, яку команду треба обрати футболістові, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Мирон Маркевич регулярно коментує новини із табору збірної України. Цього разу тренер, який повернув львівські "Карпати" до УПЛ, прокоментував можливий трансфер Артема Довбика з "Жирони".

Мирон Маркевич під час тренування. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Нова команда Довбика

Український форвард провів один із найкращих сезонів у кар'єрі, став найрезультативнішим футболістом чемпіонату Іспанії й був визнаний найкращим гравцем сезону в "Жироні". Каталонський клуб уже одержав декілька пропозицій від різних клубів.

Останнім часом активність щодо трансферу Довбика виявляє "Атлетіко". Маркевич упевнений, що мадридська команда стане ідеальним варіантом для Артема.

Маркевич пояснив, що Довбик має залишитися в Іспанії, оскільки форварду підходить місцевий футбол. Варіант із переходом до амбітного "Атлетіко", який завжди був залежний від гри нападників, допоможе українцеві зберегти високу результативність.

"Я його колись узяв у "Дніпро", повірив у нього, хоча він був зовсім "сирий". Раджу не їхати з Іспанії. Якщо його хоче "Атлетіко", то треба йти туди, це вже трохи інший рівень", — заявив Маркевич.

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