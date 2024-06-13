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Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры

13 июня 2024 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Маркевич назвал клуб, в который должен перейти Довбик
Артем Довбик (слева) и Николай Шапаренко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Артем Довбик готовится к чемпионату Европы по футболу в составе сборной Украины. Во время турнира может состояться переход форварда в другой клуб. 

Наставник "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о том, какую команду надо выбрать футболисту, сообщает журналист Игорь Бурбас

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Мирон Маркевич регулярно комментирует новости из лагеря сборной Украины. На этот раз тренер, который вернул львовские "Карпаты" в УПЛ, прокомментировал возможный уход Артема Довбика из "Жироны".

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич во время тренировки. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Новая команда Довбика 

Украинский форвард провел один из лучших сезонов в карьере, стал самым результативным футболистом чемпионата Испании и был признан лучшим игроком сезона в "Жироне". Каталонский клуб уже получил несколько предложений от разных клубов. 

В последнее время активность в отношении трансфера Довбика проявляет "Атлетико". Маркевич уверен, что мадридская команда станет хорошим вариантом для Артема. 

Маркевич уверен, что Довбик должен остаться в Испании, поскольку форварду подходит местный футбол. Вариант с переходом в амбициозный "Атлетико", который всегда был зависим от игры нападающих, поможет украинцу сохранить высокую результативность. 

"Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем "сырой". Советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то нужно идти туда, это уже немного другой уровень", — заявил Маркевич. 

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Футбол трансферы
Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Мирон Маркевич
Атлетико Мадрид

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