Маркевич назвал клуб, в который должен перейти Довбик

Артем Довбик (слева) и Николай Шапаренко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик готовится к чемпионату Европы по футболу в составе сборной Украины. Во время турнира может состояться переход форварда в другой клуб.

Наставник "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о том, какую команду надо выбрать футболисту, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Мирон Маркевич во время тренировки. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Новая команда Довбика

Украинский форвард провел один из лучших сезонов в карьере, стал самым результативным футболистом чемпионата Испании и был признан лучшим игроком сезона в "Жироне". Каталонский клуб уже получил несколько предложений от разных клубов.

В последнее время активность в отношении трансфера Довбика проявляет "Атлетико". Маркевич уверен, что мадридская команда станет хорошим вариантом для Артема.

Маркевич уверен, что Довбик должен остаться в Испании, поскольку форварду подходит местный футбол. Вариант с переходом в амбициозный "Атлетико", который всегда был зависим от игры нападающих, поможет украинцу сохранить высокую результативность.

"Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем "сырой". Советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то нужно идти туда, это уже немного другой уровень", — заявил Маркевич.

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