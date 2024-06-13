Маркевич назвал клуб, в который должен перейти Довбик

Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры
Артем Довбик готовится к чемпионату Европы по футболу в составе сборной Украины. Во время турнира может состояться переход форварда в другой клуб.
Наставник "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о том, какую команду надо выбрать футболисту, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Мирон Маркевич регулярно комментирует новости из лагеря сборной Украины. На этот раз тренер, который вернул львовские "Карпаты" в УПЛ, прокомментировал возможный уход Артема Довбика из "Жироны".
Новая команда Довбика
Украинский форвард провел один из лучших сезонов в карьере, стал самым результативным футболистом чемпионата Испании и был признан лучшим игроком сезона в "Жироне". Каталонский клуб уже получил несколько предложений от разных клубов.
В последнее время активность в отношении трансфера Довбика проявляет "Атлетико". Маркевич уверен, что мадридская команда станет хорошим вариантом для Артема.
Маркевич уверен, что Довбик должен остаться в Испании, поскольку форварду подходит местный футбол. Вариант с переходом в амбициозный "Атлетико", который всегда был зависим от игры нападающих, поможет украинцу сохранить высокую результативность.
"Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем "сырой". Советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то нужно идти туда, это уже немного другой уровень", — заявил Маркевич.
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