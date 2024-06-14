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Лікар збірної розповів про результати МРТ Миколенка

14 червня 2024 07:20
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко пройшов останнє медичне обстеження й готується повернутись на поле
Віталій Миколенко може зіграти на Євро-2024. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник Віталій Миколенко травмувався в останньому товариському матчі перед Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва була Молдова.

Результатами останнього обстеження Миколенко поділився з пресслужбою УАФ головний лікар національної команди Роман Жалобайлюк.

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Миколенко має шанси зіграти на Євро-2024

За словами Жалобайлюка, Миколенко пройшов обстеження МРТ, яке виявилося втішним для футболіста. Віталій уникнув найгірших наслідків після зіткнення із гравцем команди Молдови.

Після отримання результатів лікарі збірної України розпочали процес реабілітації Миколенка, щоб підготувати його до матчів чемпіонату Європи.

Зазначимо, що під час матчу з Молдовою Віталію провели інше обстеження, яке не виявило переломів та тріщин у нозі.

Збірна України стартує на чемпіонаті Європи 17 червня матчем з Румунією. Також у групі з підопічними Сергія Реброва команди Бельгії та Словаччини.

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Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Віталій Миколенко
футбол

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