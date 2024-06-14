Миколенко пройшов останнє медичне обстеження й готується повернутись на поле

Віталій Миколенко може зіграти на Євро-2024. Фото: УАФ

Український лівий захисник Віталій Миколенко травмувався в останньому товариському матчі перед Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва була Молдова.

Результатами останнього обстеження Миколенко поділився з пресслужбою УАФ головний лікар національної команди Роман Жалобайлюк.

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За словами Жалобайлюка, Миколенко пройшов обстеження МРТ, яке виявилося втішним для футболіста. Віталій уникнув найгірших наслідків після зіткнення із гравцем команди Молдови.

Після отримання результатів лікарі збірної України розпочали процес реабілітації Миколенка, щоб підготувати його до матчів чемпіонату Європи.

Зазначимо, що під час матчу з Молдовою Віталію провели інше обстеження, яке не виявило переломів та тріщин у нозі.

Збірна України стартує на чемпіонаті Європи 17 червня матчем з Румунією. Також у групі з підопічними Сергія Реброва команди Бельгії та Словаччини.

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