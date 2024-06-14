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Довбик вирішив піти з Жирони — відомо, який клуб обрав форвард

14 червня 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артем Довбик вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру
Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон у новій команді. Він готовий прийняти пропозицію про трансфер від відомого клубу.

"Жирона" ухвалить умови переходу Довбика, повідомляє El Golazo De Gol.

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Цього літа інтерес до Артема Довбика виявили клуби з різних європейських чемпіонатів. Найнаполегливішим виявився мадридський "Атлетіко", який шукає заміну Альваро Мораті.

Довбику не доведеться міняти чемпіонат

"Атлетіко" відправив "Жироні" вже другу пропозицію щодо українського форварда. Каталонці відмовилися продавати Довбика за 30 млн євро. "Матрацники" додали до первісної ціни ще п'ять мільйонів. Окрім цього, мадридський клуб веде переговори з самим футболістом.

Артем Довбик
Артем Довбик у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Якщо Довбик погодиться на перехід до "Атлетіко", то "Жироні" доведеться відпустити гравця. Проте каталонці хочуть отримати за нього 40 млн євро. Вони чекають на Євро-2024, під час якого трансферна вартість футболіста може зрости.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю. 

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори. 

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Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.

Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
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