Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик принял решение уйти из Жироны — известно, какой клуб выбрал форвард arrow

Довбик принял решение уйти из Жироны — известно, какой клуб выбрал форвард

14 июня 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артем Довбик выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в новой команде. Он готов принять предложение о трансфере от известного клуба. 

"Жирона" примет условия перехода Довбика, сообщает El Golazo De Gol

Читайте также:

Этим летом интерес к Артему Довбику проявили клубы из разных европейских чемпионатов. Самым настойчивым оказался мадридский "Атлетико", который ищет замену Альваро Морате. 

Довбику не придется менять чемпионат 

"Атлетико" отправил "Жироне" уже второе предложение по украинскому форварду. Каталонцы отказались продавать Довбика за 30 млн евро. "Матрасники" добавили к первоначальной цене еще пять миллионов. Помимо этого мадридский клуб ведет переговоры с самим футболистом. 

Артем Довбик
Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Если Довбик согласится на переход в "Атлетико", то "Жироне" придется отпустить игрока. Однако каталонцы хотят получить за него 40 млн евро. Они ждут Евро-2024, во время которого трансферная стоимость футболиста может вырасти. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

Футболист сборной Украины переедет в известный американский клуб

"Барселона" продаст четырех звездных игроков ради двух новичков.

Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение