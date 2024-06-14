Артем Довбик выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Футболист испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в новой команде. Он готов принять предложение о трансфере от известного клуба.

"Жирона" примет условия перехода Довбика, сообщает El Golazo De Gol.

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Этим летом интерес к Артему Довбику проявили клубы из разных европейских чемпионатов. Самым настойчивым оказался мадридский "Атлетико", который ищет замену Альваро Морате.

Довбику не придется менять чемпионат

"Атлетико" отправил "Жироне" уже второе предложение по украинскому форварду. Каталонцы отказались продавать Довбика за 30 млн евро. "Матрасники" добавили к первоначальной цене еще пять миллионов. Помимо этого мадридский клуб ведет переговоры с самим футболистом.

Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Если Довбик согласится на переход в "Атлетико", то "Жироне" придется отпустить игрока. Однако каталонцы хотят получить за него 40 млн евро. Они ждут Евро-2024, во время которого трансферная стоимость футболиста может вырасти.

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