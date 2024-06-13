Динамо улучшило предложение по трансферу лидера Зари

Суркис улучшил предложение для Зари — Динамо хочет подписать звезду УПЛ
Руководство киевского "Динамо" продолжает работать на внутреннем трансферном рынке. Столичный клуб готовится пригласить в команду еще одного известного игрока.
"Динамо" продолжает переговоры с "Зарей" по поводу трансфера лидера луганской команды, сообщает Telegram-канал "Динамовец".
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис собирается заключить сделку с "Зарей" по Эдуардо Герреро до конца июня. Тренерский штаб столичной команды попросил подписать универсального 24-летнего футболиста. Суркис улучшил предложение по игроку.
Детали трансфера Герреро
Трансферная стоимость панамского игрока составляет 1,2 млн евро. Изначально "Динамо" предложило полтора миллиона за форварда, а также Александра Андриевского и Владимира Шепелева. "Зарю" такой вариант не устроил.
Игорь Суркис улучшил предложение по Герреро до 2,5 млн. Столичный клуб готов потратить на этот трансфер до трех с половиной миллионов евро. При этом "Динамо" попросил "Зарю" разделить платеж на два года. Один из футболистов "Динамо" по-прежнему может перейти в луганскую команду.
В сезоне 2023/2024 Эдуардо Герреро провел в составе "Зари" 23 поединка. Он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
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