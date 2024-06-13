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Суркис улучшил предложение для Зари — Динамо хочет подписать звезду УПЛ

13 июня 2024 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо улучшило предложение по трансферу лидера Зари
Эдуардо Герреро во время матча. Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" продолжает работать на внутреннем трансферном рынке. Столичный клуб готовится пригласить в команду еще одного известного игрока. 

"Динамо" продолжает переговоры с "Зарей" по поводу трансфера лидера луганской команды, сообщает Telegram-канал "Динамовец". 

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис собирается заключить сделку с "Зарей" по Эдуардо Герреро до конца июня. Тренерский штаб столичной команды попросил подписать универсального 24-летнего футболиста. Суркис улучшил предложение по игроку.

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро в матче против "Динамо". Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Детали трансфера Герреро

Трансферная стоимость панамского игрока составляет 1,2 млн евро. Изначально "Динамо" предложило полтора миллиона за форварда, а также Александра Андриевского и Владимира Шепелева. "Зарю" такой вариант не устроил. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро с флагом Украины. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Игорь Суркис улучшил предложение по Герреро до 2,5 млн. Столичный клуб готов потратить на этот трансфер до трех с половиной миллионов евро. При этом "Динамо" попросил "Зарю" разделить платеж на два года. Один из футболистов "Динамо" по-прежнему может перейти в луганскую команду. 

В сезоне 2023/2024 Эдуардо Герреро провел в составе "Зари" 23 поединка. Он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. 

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Динамо
Эдуардо Герреро
футбол
Заря Луганск
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