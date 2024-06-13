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Суркіс покращив пропозицію для Зорі — Динамо хоче підписати зірку УПЛ

13 червня 2024 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо покращило пропозицію щодо трансферу лідера Зорі
Едуардо Герреро під час матчу. Фото: instagram.com/eguerreroo9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" продовжує працювати на внутрішньому трансферному ринку. Столичний клуб готується запросити до команди ще одного відомого гравця.

"Динамо" продовжує переговори із "Зорею" з приводу трансферу лідера луганської команди, повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс збирається укласти угоду із "Зорею" щодо Едуардо Герреро до кінця червня. Тренерський штаб столичної команди попросив підписати універсального 24-річного футболіста. Суркіс покращив пропозицію щодо гравця.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро у матчі проти "Динамо". Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Деталі трансферу Герреро

Трансферна вартість панамського гравця складає 1,2 млн євро. Спочатку "Динамо" запропонувало півтора мільйона за форварда, а також Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва. "Зорю" такий варіант не влаштував.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро з прапором України. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Ігор Суркіс покращив пропозицію щодо Герреро до 2,5 млн. Столичний клуб готовий витратити на цей трансфер до трьох з половиною мільйонів євро. При цьому "Динамо" попросив "Зорю" розділити платіж на два роки. Один із футболістів "Динамо", як і раніше, може перейти до луганської команди.

У сезоні 2023/2024 Едуардо Герреро провів у складі "Зорі" 23 поєдинки. Він забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі.

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Динамо
Едуардо Герреро
футбол
Заря Луганськ
спорт
Футбол трансфери

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