Вірменин Едуард Сперцян став трансферною метою іспанської Жирони

Футболісти іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" після успішного сезону отримала гроші на нові трансфери. Клуб планує закрити свої втрати.

Щоб знайти нових гравців, "Жирона" звернула увагу на російський ринок, повідомили росЗМІ.

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За інформацією джерела, "Жирона" намагається оформити перехід півзахисника збірної Вірменії та російського "Краснодара" Едуарда Сперцяна.

Едуард Сперцян. Фото: росЗМІ

Каталонці, нібито, зв'язалися з півзахисником і питали його про бажання змінити клуб та готовність до переїзду в Іспанію.

На поточний момент "Жирона" чекає відповідь від Сперцяна і якщо футболіст погодиться, то клуб направить пропозицію "Краснодару".

Минулого сезону Сперцян у 29 матчах забив 11 м'ячів і зробив три асисти.

"Жирона" в сезоні 2023/2024 рр. вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії та вийшла до Ліги чемпіонів. Каталонці раніше ніколи не грали у єврокубках.

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