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Жирона Довбика та Циганкова хоче купити гравця з чемпіонату Росії

16 червня 2024 11:12
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Агабекян Карен
редактор
Вірменин Едуард Сперцян став трансферною метою іспанської Жирони
Футболісти іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" після успішного сезону отримала гроші на нові трансфери. Клуб планує закрити свої втрати.

Щоб знайти нових гравців, "Жирона" звернула увагу на російський ринок, повідомили росЗМІ.

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Хто став метою "Жирони"

За інформацією джерела, "Жирона" намагається оформити перехід півзахисника збірної Вірменії та російського "Краснодара" Едуарда Сперцяна.

Едуард Сперцян
Едуард Сперцян. Фото: росЗМІ

Каталонці, нібито, зв'язалися з півзахисником і питали його про бажання змінити клуб та готовність до переїзду в Іспанію.

На поточний момент "Жирона" чекає відповідь від Сперцяна і якщо футболіст погодиться, то клуб направить пропозицію "Краснодару".

Минулого сезону Сперцян у 29 матчах забив 11 м'ячів і зробив три асисти.

"Жирона" в сезоні 2023/2024 рр. вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії та вийшла до Ліги чемпіонів. Каталонці раніше ніколи не грали у єврокубках.

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