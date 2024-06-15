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Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика

15 июня 2024 10:02
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Агабекян Карен
редактор
Трубин назвал вратаря сборной Украины, который быстрее Мудрика
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины готовится к чемпионату Европы-2024. Команда Сергея Реброва сыграет первый матч 17 июня против Румынии.

Накануне игры голкипер сборной Украины Анатолий Трубин дал интервью Украинской ассоциации футбола.

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Трубина спросили о том, есть ли в национальной команде футболист, который будет быстрее Михаила Мудрика.

Анатолий шокировал своим ответом, поскольку он назвал голкипера Георгия Бущана более быстрым чем Мудрик.

— Есть ли в команде кто-то быстрее Мудрика?

— Бущан (смеется).

Отметим, что сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е. Соперниками Украины станут Румыния, Словакия и Бельгия.

На позицию голкипера в команде сейчас три вратаря: Трубин, Бущан и Андрей Лунин. Наибольшими фаворитами на основной состав являются Трубин и Лунин, играющие в топовых европейских клубах — "Бенфике" и мадридском "Реале".

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры.

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу.

Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры.

Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Суркис улучшил предложение для "Зари" — "Динамо" хочет подписать звезду УПЛ.

Михаил Мудрик
футбол
Анатолий Трубин
Сборная Украины по футболу
Георгий Бущан

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