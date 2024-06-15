Трубин назвал вратаря сборной Украины, который быстрее Мудрика

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к чемпионату Европы-2024. Команда Сергея Реброва сыграет первый матч 17 июня против Румынии.

Накануне игры голкипер сборной Украины Анатолий Трубин дал интервью Украинской ассоциации футбола.

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Трубина спросили о том, есть ли в национальной команде футболист, который будет быстрее Михаила Мудрика.

Анатолий шокировал своим ответом, поскольку он назвал голкипера Георгия Бущана более быстрым чем Мудрик.

— Есть ли в команде кто-то быстрее Мудрика?

— Бущан (смеется).

Отметим, что сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е. Соперниками Украины станут Румыния, Словакия и Бельгия.

На позицию голкипера в команде сейчас три вратаря: Трубин, Бущан и Андрей Лунин. Наибольшими фаворитами на основной состав являются Трубин и Лунин, играющие в топовых европейских клубах — "Бенфике" и мадридском "Реале".

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры.

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