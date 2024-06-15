Трубін назвав воротаря збірної України, який швидше за Мудрика

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Фото: УАФ

Збірна України готується до чемпіонату Європи-2024. Команда Сергія Реброва зіграє перший матч 17 червня проти Румунії.

Напередодні гри голкіпер збірної України Анатолій Трубін дав інтерв'ю Українській асоціації футболу.

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Трубіна запитали про те, чи є в національній команді футболіст, який буде швидше за Михайла Мудрика.

Анатолій шокував своєю відповіддю, оскільки він назвав голкіпера Георгія Бущана швидшим за Мудрика.

— Чи є в команді хтось швидше за Мудрика?

— Бущан (сміється).

Зазначимо, що збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Є. Суперниками України стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.

На позицію голкіпера в команді зараз три воротарі: Трубін, Бущан та Андрій Лунін. Найбільшими фаворитами на основний склад є Трубін і Лунін, які грають у топових європейських клубах — "Бенфіці" та мадридському "Реалі".

Нагадаємо, Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.

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