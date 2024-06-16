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Челсі готує трансфер Мудрика — де гратиме українець

16 червня 2024 13:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик може стати гравцем італійського топклубу — тривають перемовини
Михайло Мудрик аплодує вболівальникам. Фото: Reuters/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" розглядає варіант із продажем півзахисника збірної України Михайла Мудрика. Представники одного з італійських клубів надіслали англійцям запит щодо молодого гравця.

Йдеться про продаж прав на українського футболіста, повідомляє Tutto Mercato.

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Михайло Мудрик провів складний сезон 2023/2024 у складі "Челсі". Український вінгер забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі у 41 матчі на клубному рівні.

Новий претендент на Мудрика

У середині сезону вінгер втратив місце в основному складі "Челсі", але вже наприкінці весни він набрав гарної форми. "Сині" не збиралися продавати гравця, проте вигідна пропозиція від "Мілана" може змусити лондонський клуб передумати.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчах за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Новий головний тренер "Мілана" Паулу Фонсека вважає Михайла Мудрика однією з пріоритетних трансферних цілей під час літнього міжсезоння. "Россонері" готові заплатити за українця 85 млн євро, але просять розділити платежі на чотири роки. "Челсі" хоче отримати всю суму одразу. Представники клубів продовжують переговори.

Нагадаємо, Забарний назвав головну проблему збірної України. 

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