Мудрик может стать игроком итальянского топ-клуба — продолжаются переговоры

Михаил Мудрик аплодирует болельщикам. Фото: Reuters/Darrin Zammit Lupi

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с продажей полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика. Представители одного из итальянских клубов отправили англичанам запрос по молодому игроку.

Речь идет о продаже прав на украинского футболиста, сообщает Tutto Mercato.

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Новый претендент на Мудрика

В середине сезона вингер потеря место в основном составе "Челси", но уже в конце весны он набрал хорошую форму. "Синие" не собирались продавать игрока, однако выгодное предложение от "Милана" может заставить лондонский клуб передумать.

Михаил Мудрик в матчек за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Новый главный тренер "Милана" Паулу Фонсека считает Михаила Мудрика одной из приоритетных трансферных целей во время летнего межсезонья. "Россонери" готовы заплатить за украинца 85 млн евро, но просят разделить платежи на четыре года. "Челси" хочет получить всю сумму сразу. Представители клубов продолжают переговоры.

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