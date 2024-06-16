Илья Забарный раскритиковал молодых игроков сборной Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 17 июня стартует на чемпионате Европы в Германии. Первым соперником сине-желтых будет команда Румынии.

Накануне матча центральный защитник Украины Илья Забарный рассказал YouTube-каналу "Триндець" про проблемы национальной команды с молодыми игроками и новичками.

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По словам Забарного, есть молодые игроки, которые приходили в сборную и развлекались на тренировках, не показывая самоотдачу.

"Я понимаю все, но люди должны понимать, куда они приезжают, что это сборная, какие матчи у нас и что ты выходишь не просто поиграть в футбол, а выходишь за свою страну, и давать только результат", — сказал Илья.

Забарный высказал спокойствие по поводу чемпионата Европы, поскольку все футболисты в составе сборной понимают значимость турнира и осознают, какой ценой был достигнут выход на него, и какой ценой необходимо там играть. Илья уверен, что все футболисты отдадут все силы.

Защитник допустил, что на ситуацию с самоотдачей могут влиять лидеры команды Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, которые способны настроить игроков. При этом Илья хочет, чтобы каждый футболист понимал, куда он приезжает и что должен делать.

На Евро-2024 Украина сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

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