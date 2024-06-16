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Дайджест Евро-2024, день 2 — Ямал с двумя рекордами принизил Хорватию

16 июня 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Разгром Хорватии и остальные главные события второго дня чемпионата Европы
Ламин Ямал в матче с Хорватией. Фото: x.com/sefutbol
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Агабекян Карен
редактор

В Германии прошел второй день чемпионата Европы по футболу. В группах A и B состоялось три матча.

В центральном матче игрового дня Испания встретилась с Хорватией, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ламин Ямал
Ламин Ямал вошел в историю чемпионатов Европы. Фото: скриншот

Группа А. Венгрия — Швейцария — 1:3

Матч середняков европейского футбола имел серую вывеску, но футболисты подарили интересное противостояние. Особенно удивили швейцарцы, которые в последние несколько лет выступали очень невзрачно, но на Евро доказали, что фаворит группы.

Четыре забитых гола за матч удовлетворили фанатов в матче, где ждали счет 0:0.

Не повезло в матче Доминику Собослаи. Он в возрасте 23 лет стал самым молодым капитаном на чемпионатах Европы, но команда проиграла.

Группа В. Испания — Хорватия — 3:0

Испания провела сильный, но непривычный матч, поскольку команда впервые за десятки лет уступила во владении мячом — 47% на 53%. При этом результат был решен еще в первом тайме, когда хорваты трижды пропустили в свои ворота.

В случае с третьим голом голевую передачу на Даниэля Карвахаля отдал Ламин Ямаль. Игрок "Барселоны" побил в этом матче сразу два достижения. В возрасте 16 лет и 338 дней он стал самым молодым автором ассиста на чемпионатах Европы.

Ламин улучшил достижение бельгийского полузащитника Энцо Шифо, отдавшего голевой пас в 18 лет и 115 дней на Евро-1984.

Также Ямаль стал самым молодым игроком команд на чемпионатах Европы, вышедших в стартовом составе.

В этом матче отметился своим 36-м голом за сборную Альваро Мората. Больше забивали за Испанию только Фернандо Торрес (38 голов), Рауль (44) и Давид Вилья (59).

Группа В. Италия — Албания — 2:1

Самое интересное на поле было в первые 17 минут, когда решился исход матча. Албания забила на 22-й секунде матча, что стало самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы. Автором рекордного гола стал албанец Надим Байрами.

Футболисту сборной Албании удалось на 43 секунды превзойти прошлый рекорд, принадлежавший россиянину Дмитрию Кириченко в ворота Греции на Евро-2004.

Также в матче отметился главный тренер Италии Лучано Спаллетти. Специалист в возрасте 65 лет и 100 дней стал самым старым тренером "Скуадры Адзурры" на чемпионатах Европы.

Федерико Фьеза
Федерико Фьеза стал лучшим игроком матча. Фото: УЕФА

Предыдущим рекордсменом был Джованни Трапаттони, который на Евро-2004 был моложе Спаллетти на три дня.

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Сборная Хорватии по футболу
Сборная Италии по футболу
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