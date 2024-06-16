Розгром Хорватії та інші головні події другого дня чемпіонату Європи

Ламін Ямал у матчі з Хорватією. Фото: x.com/sefutbol

У Німеччині відбувся другий день чемпіонату Європи з футболу. У групах A та B відбулося три матчі.

У центральному матчі ігрового дня Іспанія зустрілася із Хорватією, повідомив портал Новини.LIVE.

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Група А. Угорщина — Швейцарія — 1:3

Матч середняків європейського футболу мав сіру вивіску, але футболісти подарували цікаве протистояння. Особливо здивували швейцарці, які останні кілька років виступали дуже невдало, але на Євро довели, що фаворит квартету.

Чотири забиті голи за матч задовольнили фанатів у матчі, де чекали рахунок 0:0. Не пощастило у грі Домініку Собослаї. Він у віці 23 років став наймолодшим капітаном на чемпіонатах Європи, але команда програла.

Група В. Іспанія — Хорватія — 3:0

Іспанія провела сильний, але незвичний матч, оскільки команда вперше за десятки років поступилася у володінні м'ячем — 47% на 53%. При цьому результату було вирішено ще в першому таймі, коли хорвати тричі пропустили у свої ворота.

У моменті з третім голом передачу на Даніеля Карвахаля віддав Ламін Ямаль. Гравець "Барселони" побив у цьому матчі одразу два досягнення. У віці 16 років та 338 днів він став наймолодшим автором асиста на чемпіонатах Європи.

Ламін покращив досягнення бельгійського півзахисника Енцо Шіфо, який віддав гольовий пас у 18 років та 115 днів на Євро-1984.

Також Ямаль став наймолодшим гравцем команд на чемпіонатах Європи, які вийшли у стартовому складі.

У цьому матчі відзначився своїм 36-м голом за збірну Альваро Мората. Більше забивали за Іспанію лише Фернандо Торрес (38 голів), Рауль (44) та Давид Вілья (59).

Група В. Італія — Албанія — 2:1

Найцікавіше на полі було в перші 17 хвилин, коли був вирішений результат матчу. Албанія забила на 22 секунді матчу, що стало найшвидшим голом в історії чемпіонатів Європи. Автором рекордного голу став албанець Надим Байрамі.

Футболісту збірної Албанії вдалося на 43 секунди перевершити минулий рекорд, який належав росіянину Дмитру Кириченку у ворота Греції на Євро-2004.

Також у матчі відзначився головний тренер Італії Лучано Спаллетті. Фахівець у віці 65 років та 100 днів став найстарішим тренером "Скуадри Адзурри" на чемпіонатах Європи.

Федеріко Ф'єза став найкращим гравцем матчу. Фото: УЄФА

Попереднім рекордсменом був Джованні Трапаттоні, який на Євро-2004 був молодшим за Спаллетті на три дні.

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