Євро-2024 — Італія мінімально обіграла збірну Албанії

Італія у складному матчі обіграла Албанію
У групі B пройшов другий матч першого туру чемпіонату Європи-2024. У цій грі чинний переможець турніру збірна Італії зіграла з Албанією.
Італійцям вдалося перемогти Албанію з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Італія — Албанія
Матч почався катастрофічно для Італії, оскільки вони пропустили на першій хвилині матчу. Дімарко й Бастоні подарували м'яч Байрамі, який пробив у ближній верхній кут.
Попри шок на початку матчу італійцям вдалося зрівняти рахунок. На 11-й хвилині Пеллегріні навісив з лівого флангу на дальню стійку воріт, де Бастоні головою точно пробив по воротах.
На 17-й хвилині Барелла підібрав м’яч біля чужого штрафного майданчик та пробив в один дотик — 2:1.
Після другого голу Італії команди більше не відзначались. При цьому італійцібули ближче до взяття воріт, тоді як їх суперники більше жодного разу не пробило у рамку воріт.
Італія — Албанія 2:1
Голи: Бастоні, 11 Барелла, 17 — Байрамі, 1
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Калафіорі, Бастоні, Дімарко (Дарміан, 83) — Жоржиньо — Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттезі — Пеллегріні (Крістанте, 78), К'єза (Камб'язо, 77) — Скамакка (Ретегі, 82)
Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Байрамі (Мучі, 87) — Асані (Ходжа, 68), Броя (Манай, 77), Сефері (Лачі, 68)
Попередження: Пеллегріні, Калафіорі — Броя, Ходж
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