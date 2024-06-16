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Италия в сложном матче обыграла Албанию

16 июня 2024 00:25
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Агабекян Карен
редактор
Евро-2024 - Италия минимально обыграла сборную Албании
Сборная Италии на Евро-2024 Фото: УЕФА
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Агабекян Карен
редактор

В группе B прошел второй матч первого тура чемпионата Европы-2024. В этой игре действующий победитель турнира сборная Италии сыграла с Албанией.

Итальянцам удалось победить Албанию со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Италия — Албания

Матч начался катастрофически для Италии, поскольку они пропустили на первой минуте матча. Димарко и Бастони подарили мяч Байрами, пробившему в ближний верхний угол ворот.

Несмотря на шок, в начале матча итальянцам удалось сравнять счет. На 11-й минуте Пеллегрини навесил с левого фланга на дальнюю стойку ворот, где Бастони головой точно пробил по воротам.

На 17-й минуте Барелла подобрал мяч у чужой штрафной и пробил в одно касание — 2:1.

После второго гола Италии команды больше не отмечались. При этом итальянцы были ближе к взятию ворот, тогда как их соперники больше ни разу не пробил в створ.

Италия — Албания — 2:1

Голы: Бастони, 11 Барелла, 17 — Байрами, 1

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Калафиори, Бастони, Димарко (Дармиан, 83) — Жоржиньо — Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттези — Пеллегрини (Кристане, 78), Кьеза (Камбязо, 77) — Скамакка (Ретеги, 82)

Албания: Стракоша — Хисай, Джимсити, Айет, Митай — Аслани, Рамадани, Байрами (Мучи, 87) — Асани (Ходжа, 68), Броя (Манай, 77), Сефери (Лачи, 68)

Предупреждения: Пеллегрини, Калафиори — Броя, Ходж

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