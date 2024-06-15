Матч Испания — Хорватия: Модрик и другие футболисты балканцев провалились

Игроки сборной Испании по футболу. Фото: УЕФА

На чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии стартовал первый тур в группе B. Открыл его матч Испании против Хорватии.

В первом туре Испания разгромила Хорватию, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Испания — Хорватия

Матч начался на равных в плане контроля мяча. При этом испанцы часто жертвовали этим компонентом, чтобы подлавливать соперника и создавать свободные зоны.

Испанцы смогли впервые забить на 29-й минуте. Руис запустил мяч на ход Морате, который обыграл Ливаковича — 1:0.

Спустя три минуты Испания забила второй мяч. Стоящий перед штрафной Руис получил мяч, обыграл защитника и пробил низом в правый угол ворот.

В концовке перового тайма Ямал из правого фланга закрутил мяч в штрафную, где первым на мяче был Карвахаль — 3:0.

Во втором тайме команда из Пиреней отдала мяч хорватам. На 78-й минуте произошел странный эпизод у ворот Испании. Голкипер Испании в своей штрафной площадке отдал мяч сопернику Майеру и тот отдал на 11 метров на Петковича. Тому нужно было забить в пустые ворота, но его сбил Родри — пенальти.

Симон отбил удар Петковича, но первым на подборе был Перишич и тот отдал на Петковича, который в пустые ворота не промазал. Хорватам не пришлось радоваться, поскольку ВАР зафиксировал офсайд и отменил гол.

Отметим, что Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи на чемпионатах Европы – в возрасте 16 лет и 338 дней.

Испания — Хорватия 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: Мората, 29, Фабиан Руис, 32, Карвахаль, 45+2.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Педри (Ольмо, 59), Уильямс (Мерино, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Пашалич, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маер, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).

Предупреждение: Родри.

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