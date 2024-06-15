Евро-2024 – сборная Швейцарии со счетом 3-1 победила Венгрию

Сборная Швейцарии по футболу. Фото: УЕФА

На чемпионате Европы-2024 в Германии состоялся второй матч первого тура в группе А. Сборная Венгрии встретилась с командой Швейцарии.

Несмотря на расклады перед турниром, швейцарцы победили венгров, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Венгрии против Швейцарии

Швейцарии, которая имеет более статусный состав, но последние два года показывает не лучший футбол, удалось забить на 13-й минуте. Эбишер тонко сыграл в центр штрафной, где Дуа пробил мимо Гулачи.

На 45-й минуте Эбишер остановил мяч перед штрафной площадкой и точно пробил в правый угол ворот — 0:2.

Во втором тайме Венгрии удалось сыграть успешнее в плане реализации моментов. На 66-й минуте в ходе контратаки Собослаи подал на дальнюю, штангу, куда прибежал начавший атаку Уорго и ударом головой в падении отквитал один мяч.

Венгрия пыталась отыграться, но пропустила на 93-й минуте. Зоммер забросил мяч на чужую половину поля на Эмболо, который пробил Гулачи.

Отметим, что в группе А в первом туре Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия — Швейцария 1:3

Голы: Ворго, 66 — Дуа, 13, Эбишер, 45, Эмболо, 90+3

Венгрия: Гулачи — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фиоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаи, 79) — Шоллои, Собослаи — Ворга.

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканжи, Родригес — Видмер (Стергиу, 68), Джака, Фройлер (Сьерро, 85), Ндойе (Ридер, 86) — Эбишер, Варгас (Эмболо, 74) — Дуа (Амдуни, 68).

Предупреждения: Солої, Фиоло — Видмер, Фройлер.

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