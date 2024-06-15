Евро-2024 – сборная Швейцарии со счетом 3-1 победила Венгрию

Швейцария на Евро-2024 дожала команду Венгрии
На чемпионате Европы-2024 в Германии состоялся второй матч первого тура в группе А. Сборная Венгрии встретилась с командой Швейцарии.
Несмотря на расклады перед турниром, швейцарцы победили венгров, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Венгрии против Швейцарии
Швейцарии, которая имеет более статусный состав, но последние два года показывает не лучший футбол, удалось забить на 13-й минуте. Эбишер тонко сыграл в центр штрафной, где Дуа пробил мимо Гулачи.
На 45-й минуте Эбишер остановил мяч перед штрафной площадкой и точно пробил в правый угол ворот — 0:2.
Во втором тайме Венгрии удалось сыграть успешнее в плане реализации моментов. На 66-й минуте в ходе контратаки Собослаи подал на дальнюю, штангу, куда прибежал начавший атаку Уорго и ударом головой в падении отквитал один мяч.
Венгрия пыталась отыграться, но пропустила на 93-й минуте. Зоммер забросил мяч на чужую половину поля на Эмболо, который пробил Гулачи.
Отметим, что в группе А в первом туре Германия победила Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия — Швейцария 1:3
Голы: Ворго, 66 — Дуа, 13, Эбишер, 45, Эмболо, 90+3
Венгрия: Гулачи — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фиоло, А. Надь (Кляйнхайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардаи, 79) — Шоллои, Собослаи — Ворга.
Швейцария: Зоммер — Шер, Аканжи, Родригес — Видмер (Стергиу, 68), Джака, Фройлер (Сьерро, 85), Ндойе (Ридер, 86) — Эбишер, Варгас (Эмболо, 74) — Дуа (Амдуни, 68).
Предупреждения: Солої, Фиоло — Видмер, Фройлер.
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