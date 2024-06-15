Германия – Шотландия – видео и фото с открытия чемпионата Европы-2024

Болельщики перед матчем Германия — Шотландия. Фото: Reuters/Leonhard Simon

В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу. В первом матче хозяева турнира принимали команду Шотландии.

Немецкая "машина" ярко провела матч и выиграла со счетом 5:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед открытием турнира шотландские болельщики активно вели себя и запомнились национальным колоритом и количеством выпитого алкоголя.

Даже во время матча они перекрикивали немецких фанатов, которых было гораздо больше.

Среди гостей открытия можно было увидеть многих звезд спорта. На матч прибыл даже новый главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо, встретивший легендарного шотландского тренера Сэра Алекса Фергюсона, с "Манчестер Юнайтед" которого у его "Челси" были жесткие противостояния за чемпионства АПЛ.

Сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо. Фото: Twitter

Матч Германия — Шотландия

Команда Юлиана Нагельсманна легко победила, а ее ветераны смогли отличиться некоторыми рекордами.

Голкипер "бундестима" Мануэль Нойер достиг сразу двух рекордов. Он сравнялся с французом Уго Льорисом по наибольшему количеству матчей на больших турнирах — по 35 игр.

Открытие Евро-2024. Фото: x.com/EURO2024

При этом легенда обошла Филиппа Лама по количеству сыгранных матчей за сборную Германии (35), где играл в стартовом составе. Во втором туре группового этапа футболист по этому показателю, но в масштабе всех команд, может сравниться с итальянцем Пауло Мальдини (36). Первым в рейтинге стоит португалец Криштиану Роналду (43).

Автор первого забитого мяча в матче Флориан Виртц из "Байера" стал самым молодым футболистом, забившим за Германию на Евро. В возрасте 21 года и 42 дней он обошел Кая Гаверца.

В игре с шотландцами Гаверца также обошел Джамал Мусиала — 21 год и 109 дней. Он получил приз лучшего футболиста матча.

Против Шотландии отличился лидер и ветеран сборной Германии Тони Кроос. Легенда отдала 101 точный пас из 102. Процент точности передач 99% стал рекордным на чемпионатах Европы для игроков, отдавших более 100 пасов. Отметим, что после турнира он завершит свою карьеру.

Также сборная Германии стала седьмой командой на чемпионатах Европы, забившей пять и более голов. Ранее это удавалось Югославии, Швеции, Нидерландам, Дании и по два раза Франции и Испании.

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