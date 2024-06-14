Сборная Германии разгромила Шотландию на Евро-2022 — видео лучших моментов

Джамал Мусиала празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чемпионат Европы по футболу традиционно начался поединком с участием команды из страны-хозяйки турнира. Сборная Германии с крупным счетом обыграла Шотландию.

Хозяева турнира открыли счет уже на 11 минуте встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кай Хаверц только что забил гол. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Германия прошлась катком по сопернику

Германия — Шотландия — 5:1 (3:0)

Голы: Вирц, 11; Мусиала, 19; Хаверц, 45 (пенальти); Фюллькруг, 68; Джан, 90+2 — Рюдигер, 86 (автогол).

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдиґер, Киммих, Кроос (Джан, 80), Андрих (Гросс, 46), Гюндоган, Вирц (Сане, 62), Мусиала (Мюллер, 73), Хаверц (Фюллькруг, 62).

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

Шотландия: Ганн, Тирни (Маккена, 76), Портеус, Хендри, Робертсон, Ралстон, Мактоминей, Макгреґор (Маклин, 66), Кристи (Шенквенд, 82), Макґинн (Гилмор, 66), Адамс (Хенли, 46).

Тренер: Стив Кларк.

На Евро-2024 наверняка будут сюрпризы, но это не тот случай. Немцы с первых же минут поединка зажали соперника на чужой половине поля. Шотландцы продержались десять минут, после чего Киммих справа отпасовал в центр на Вирца, и футболист "Байера" точно пробил из-за пределов штрафной, 1:0!

Через девять минут немцы, по сути сняли вопрос о победителе матча. Мусиала завершил комбинацию с участием Гюндогана и Хаверца, 2:0!

В конце тайма подопечные Юлиана Нагельсманна еще и право на пенальти получили после того, как Портеус чуть не сломал ногу Гюндогану в своей штрафной. Защитник сборной Шотландии увидел перед собой красную карточку, а Кай Хаверц реализовал первый одиннадцатиметровый на чемпионате Европы, 3:0!

Сборная Германии создала дюжину моментов, продемонстрировала неплохую реализацию и во втором тайме сбавила обороты. Хотя это не помешало ей доминировать на поле.

На 68-й минуте забил Никлас Фюллькруг, который за четыре минуты до этого вышел на поле. Форвард "Боруссии" получил мяч в штрафной и со всей силы точно пробил в сетку, 4:0! Вскоре Никлас буквально "продавил" оборону соперника и оформил дубль, но рефери не засчитал тот гол из-за офсайда.

Шотландия сделала счастливыми своих болельщиков на 86-й минуте. Навес от Робертсона в штрафную Нойера закончился скидкой Маккенны на голову Рюдигера, который послал мяч в сетку, 4:1! В компенсированное время еще и Эмре Джан забил, 5:1!

Параллельно в это время немецкая спортивная пресса уже писала о том, что команда Нагельсманна достойна сыграть в финале турнира. Но не стоит забывать, что уже в следующем матче у немцев будет более опасный соперника — Венгрия. Шотландцы постараются реабилитироваться в матче против Швейцарии.

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