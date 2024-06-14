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Флориан Вирц забил первый гол на Евро-2024 — видео

14 июня 2024 22:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Флориан Вирц стал автором первого гола на Евро-2024 — видео
Флориан Вирц забил первый гол Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборные Германии и Шотландии играют первый матч на чемпионате Европы по футболу. Бундестим доминирует с первых минут поединка. 

Подопечные Юлиана Нагельсменна быстро повели в счете, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Немецкая команда с первых же минут буквально заперла соперника на чужой половине поля. Довольно долго им не удавалось создать по-настоящему опасных моментов у шотландских ворот, но на 10 минуте поединка "Бундестим" повела в счете. 

Церемония открытия Евро-2024
Церемония открытия Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Как забил Вирц 

Флориан Вирц провел лучший сезон в своей еще недолгой карьере и стал чемпионом Германии. Именно он стал автором первого мяча своей команды на Евро-2024, чем вписал в историю свое имя. 

На 10 минуте матча с Шотландией Вирц получил передачу с правого фланга от Киммиха и нанес мощный удар из-за пределов чужой штрафной. Вратарь пытался спасти "тартановых", но мяч рикошетом от штанги оказался в воротах, 1:0

Сборная Германии продолжает атаковать. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

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Флориан Вирц
Сборная Германии по футболу
футбол
Шотландия
спорт
Евро-2024

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