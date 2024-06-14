Флориан Вирц стал автором первого гола на Евро-2024 — видео

Флориан Вирц забил первый гол Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Сборные Германии и Шотландии играют первый матч на чемпионате Европы по футболу. Бундестим доминирует с первых минут поединка.

Подопечные Юлиана Нагельсменна быстро повели в счете, сообщает портал Новини.LIVE.

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Немецкая команда с первых же минут буквально заперла соперника на чужой половине поля. Довольно долго им не удавалось создать по-настоящему опасных моментов у шотландских ворот, но на 10 минуте поединка "Бундестим" повела в счете.

Церемония открытия Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Как забил Вирц

Флориан Вирц провел лучший сезон в своей еще недолгой карьере и стал чемпионом Германии. Именно он стал автором первого мяча своей команды на Евро-2024, чем вписал в историю свое имя.

На 10 минуте матча с Шотландией Вирц получил передачу с правого фланга от Киммиха и нанес мощный удар из-за пределов чужой штрафной. Вратарь пытался спасти "тартановых", но мяч рикошетом от штанги оказался в воротах, 1:0.

Сборная Германии продолжает атаковать.

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