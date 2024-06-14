Флоріан Вірц став автором першого голу на Євро-2024 — відео

Флоріан Вірц забив перший гол Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Збірні Німеччини та Шотландії грають перший матч на чемпіонаті Європи з футболу. Бундестім домінує з перших хвилин поєдинку.

Підопічні Юліана Нагельсменна швидко повели у рахунку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Німецька команда з перших хвилин буквально замкнула суперника на чужій половині поля. Досить довго їм не вдавалося створити по-справжньому небезпечних моментів біля шотландських воріт, але на 10-й хвилині поєдинку Бундестім повела в рахунку.

Церемонія відкриття Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Як забив Вірц

Флоріан Вірц провів найкращий сезон у своїй ще недовгій кар'єрі та став чемпіоном Німеччини. Саме він став автором першого м'яча своєї команди на Євро-2024, чим вписав у історію своє ім'я.

На 10 хвилині матчу з Шотландією Вірц отримав передачу з правого флангу від Кімміха і завдав потужного удару з-за меж чужого штрафного майданчика. Воротар намагався врятувати "тартанових", але м'яч рикошетом від штанги опинився у воротах, 1:0.

Збірна Німеччини продовжує атакувати.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю.

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.

Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард.

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.

Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.