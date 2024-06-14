Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Флоріан Вірц забив перший гол на Євро-2024 — відео arrow

Флоріан Вірц забив перший гол на Євро-2024 — відео

14 червня 2024 22:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Флоріан Вірц став автором першого голу на Євро-2024 — відео
Флоріан Вірц забив перший гол Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірні Німеччини та Шотландії грають перший матч на чемпіонаті Європи з футболу. Бундестім домінує з перших хвилин поєдинку.

Підопічні Юліана Нагельсменна швидко повели у рахунку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Німецька команда з перших хвилин буквально замкнула суперника на чужій половині поля. Досить довго їм не вдавалося створити по-справжньому небезпечних моментів біля шотландських воріт, але на 10-й хвилині поєдинку Бундестім повела в рахунку.

Церемонія відкриття Євро-2024
Церемонія відкриття Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Як забив Вірц

Флоріан Вірц провів найкращий сезон у своїй ще недовгій кар'єрі та став чемпіоном Німеччини. Саме він став автором першого м'яча своєї команди на Євро-2024, чим вписав у історію своє ім'я.

На 10 хвилині матчу з Шотландією Вірц отримав передачу з правого флангу від Кімміха і завдав потужного удару з-за меж чужого штрафного майданчика. Воротар намагався врятувати "тартанових", але м'яч рикошетом від штанги опинився у воротах, 1:0.

Збірна Німеччини продовжує атакувати.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю. 

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори. 

Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард. 

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу

Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

Флоріан Вірц
Збірна Німеччини з футболу
футбол
Шотландія
спорт
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна