Ян Коуту передбачив, як збірна України зіграє на Євро-2024

Одноклубник Довбика та Циганкова спрогнозував виступ збірної України на Євро-2024
Півзахисник "Манчестер Сіті" Ян Коуту, який провів минулий сезон на правах оренди у "Жироні", спрогнозував переможця чемпіонату Європи з футболу. Бразилець поділився думкою і про збірну України.
Коуту на своїй сторінці в Instagram написав, що чекає на успішні результати від команди Сергія Реброва на Євро-2024.
Ян Коуту провів сезон 2023/2024 на правах оренди у "Жироні". Він став одним із лідерів каталонської команди. Бразилець зіграв 32 матчі, забив 2 голи та зробив 8 результативних передач.
Прогноз Коуту на Євро-2024
У "Жироні" 22-річний футболіст потоваришував з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим. Ян Коуту зробив декілька прогнозів перед чемпіонатом Європи та назвав збірну України командою, яка зробить головну сенсацію на турнірі.
Ян Коуту впевнений, що у фіналі Євро-2024 зіграють команди Франції та Португалії. Чемпіоном Європи, на думку бразильця, стануть підопічні Дідьє Дешама. Кіліана Мбаппе визнають найкращим футболістом турніру, а Кріштіану Роналду стане головним бомбардиром Євро-2024. Найкращим молодим футболістом турніру, на думку Яна Коуту, визнають Ламіна Ямала зі збірної Іспанії.
Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю.
Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.
Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард.
Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.
Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.
Читайте Новини.LIVE!