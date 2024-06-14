Ян Коуту передбачив, як збірна України зіграє на Євро-2024

Ян Коуту та Артем Довбик святкують гол. Фото: instagram.com/yan.couto/

Півзахисник "Манчестер Сіті" Ян Коуту, який провів минулий сезон на правах оренди у "Жироні", спрогнозував переможця чемпіонату Європи з футболу. Бразилець поділився думкою і про збірну України.

Коуту на своїй сторінці в Instagram написав, що чекає на успішні результати від команди Сергія Реброва на Євро-2024.

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Ян Коуту у "Жироні". Фото: instagram.com/yan.couto/

Прогноз Коуту на Євро-2024

У "Жироні" 22-річний футболіст потоваришував з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим. Ян Коуту зробив декілька прогнозів перед чемпіонатом Європи та назвав збірну України командою, яка зробить головну сенсацію на турнірі.

Прогнози Яна Коуту. Фото: instagram.com/yan.couto/

Ян Коуту впевнений, що у фіналі Євро-2024 зіграють команди Франції та Португалії. Чемпіоном Європи, на думку бразильця, стануть підопічні Дідьє Дешама. Кіліана Мбаппе визнають найкращим футболістом турніру, а Кріштіану Роналду стане головним бомбардиром Євро-2024. Найкращим молодим футболістом турніру, на думку Яна Коуту, визнають Ламіна Ямала зі збірної Іспанії.

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